José Horacio quiere volver a ser el candidato más votado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional

Con el argumento de que está y ha estado trabajando con todo su corazón, defendiendo los mejores intereses de la sociedad dominicana desde su curul en la Cámara de Diputados, José Horacio Rodríguez, no solo espera seguir ocupando su puesto legislativo, también le gustaría volver a ser el diputado más votado en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, tal como lo hizo en las elecciones del 2020.

“He trabajado a tiempo completo la labor legislativa y en cuatro años no es verdad que nunca uno va a cometer ningún error, pero lo que yo prometí, lo que hemos logrado es coherente y eso me hace sentir superbién”, dijo a LISTÍN DIARIO el candidato del partido Opción Democrático, que en las elecciones pasadas obtuvo 17,676 votos.

Comenta que, dentro de las promesas que hizo en campaña, a favor de los derechos humanos, y logró cumplir en este tiempo en la Cámara Baja está la Ley 1-21 que modifica y deroga varias disposiciones del Código Civil y de la Ley No.659 del 1944, sobre Actos del Estado Civil, que prohíbe el matrimonio entre personas menores de 18 años.

Asimismo, el Proyecto de Licencia de Paternidad, aprobada en dos ocasiones en la Cámara de Diputados y pendiente en el Senado de la República; el trabajo en el proceso de observaciones de la ley de residuos sólidos; además de trabajar en comisión bicameral que estudió la ley de reordenamiento territorial y otros proyectos de ley de importancia para el país.

De ser elegido para el periodo 2024-2028, busca introducir un proyecto de modificación de la ley de residuos sólidos, en donde se establezca un plazo para la eliminación de los plásticos de un solo uso y foam.

“A esa ley le faltaron garras y estamos a tiempo en el congreso de ponérselas”, dice.

De igual forma, señala que tiene el compromiso de trabajar con aquellas leyes que están pendientes de crearse o adecuarse desde la Constitución de 2010, como ley de participación ciudadana y mecanismos de control social; fiscalización y control político del Congreso Nacional; sanción, prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Además, otros proyectos propios que aún están pendientes, como la ley del teatro; ley de sanciones a los funcionarios públicos que no hagan su declaración jurada de bienes cuando salgan del cargo; el proyecto de ley de debates para que esté regulado y no se excluya a nadie, entre otros.

Para este nuevo periodo, también enfocará propuestas que vayan hacía una reforma estructural para un mejor Congreso Nacional, con asesores técnicos especialistas que puedan instruir a los legisladores en los temas que no dominan al cien por ciento, para de esta forma tener un mejor congreso y mejores leyes a favor de los intereses de todos, con “mayores capacitaciones tácticas de apoyo a los legisladores”.

Sumado a esto su propuesta de reducción de la matrícula legislativa y la eliminación de los privilegios, específicamente de las exoneraciones, al entender que este último junto a al fondo de asistencia social “desnaturaliza la posición legislativa”, además de crear una posición de desigualdad entre los que son legisladores y lo utilizan, y aquellos que aspiran a serlo y no tiene acceso a los mismos.

“Vamos a reducir la matrícula del Congreso, no necesitamos 190 diputados, ahora a los que tenemos vamos a dotarlos de las herramientas necesarias para poder hacer un trabajo a la altura de las exigencias de la ciudadanía de hoy”, establece.

José Horacio entiende que este trabajo no lo puede hacer solo por eso, invita a la ciudadanía a ejercer el sufragio a favor de políticos, como los de Opción Democrática, que tienen el compromiso de entregarse en su labor a tiempo completo.

“Si quieres congresistas comprometidos con estas reformas estructurales, que podrían llevar hasta un cambio Constitucional, vota por los candidatos de opción democrática”, explica.

Video José Horacio Rodríguez espera seguir ocupando su puesto legislativo



HA APRENDIDO

Estos casi cuatro años como legislador no solo le han servido para crear y depositar leyes, también para crecer como persona y legislador.

“He aprendido muchísimo, una de las primeras cosas que yo aprendí es que yo no podía echar todos los pleitos yo solo, cuando yo llegué quería echar todos los pleitos y yo cada proyecto tenía que ser perfecto. Desgastas, hace ganar enemigos y dispersa y logras poco, aprendí en el camino que lo importante es concentrarse en algunos proyectos si queremos conseguir resultados y elegir tus luchas”, dice al tiempo que no se arrepiente de no alzar su voz en contra de la Ley 1-24, crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), pues en dos participaciones que tuvo ese día en el Congreso Nacional se opuso a un endeudamiento de más de 200 mil millones de pesos y ley que pretendía darle poderes especiales al presidente de la República para poder decidir en qué momento los productos agrícolas pueden tener una tasa cero de arancel, “afectando los productores nacionales y privilegiando los importadores”.

CAMPAÑA POLÍTICA

Con su voto a favor para reducir los gastos en campaña, establece que la política tradicional es la que sale cara en el país, pues en su primer periodo invirtió casi cinco millones de pesos, gracias a las donaciones de los miembros de su partido.

En el periodo actual entiende que gastará más o menos igual que en 2020, pero concentrado en menos tiempo porque su papel legislativo también es muestra de su trabajo, lo que ha dado y tiene para seguir ofreciendo.