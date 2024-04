Fulgencio Severino: El cardiólogo que aspira a la presidencia de la República

Convertirse en doctor para trabajar enfocado en conseguir el bienestar de las personas, según sus palabras, siempre fue el sueño de Fulgencio Severino, quien desde muy joven extrapolo ese mismo anhelo hacia la rama política, entendiéndola como un área desde la cual podía potenciar su causa y convertirla en colectiva.

“Soñé con ser cardiólogo desde muy temprano, y cuidar la salud cardiovascular de las personas, y de pronto tú dices, bueno, pero esto hay que llevarlo más allá de la salud y ahí viene entonces el involucramiento en la política”, afirmó el ahora candidato presidencial por el Partido Patria Para Todos y Todas (PPT).

Desde un “campo muy campo” llamado El Ranchito, ubicado en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, Severino llegó a la capital, con solo 14 años de edad, acompañado de su mamá y sus cuatro hermanos; y cargando a rastro tres camas colombinas y dos sacos, uno de víveres y otro de cocos.

Solo contaban con 90 pesos y, como pudieron, abordaron en la parte trasera de una camioneta, para llegar a la ciudad y radicarse en el sector de Vietnam en Los Mina, Santo Domingo Este, donde habilitaron un pequeño colmado familiar que, entre subidas y bajadas, rindió los frutos justos y necesarios para permitirle pasar de ser un pequeño comerciante, a un destacado cardiólogo que ahora busca convertirse en presidente de la República Dominicana.

No es en busca de cargo

“Nosotros hacemos política por nuestra sensibilidad social”, fue con lo que el representante de PPT abrió su participación en el espacio que Listín Diario ha aperturado con mira en los venideros comicios congresuales y presidenciales del 18 de mayo, “De Cara al Elector”.

En sus conceptos claves, Patria para Todos y Todas, que únicamente va acompañado a los comicios de los movimientos políticos Partido de la Unificación Comunista (PUC), Movimiento Político REDES y el Partido Cominista Marxista Leninista (PCML), prevé regresar a una sociedad en la que se han perdido los valores tradicionales, que carece de apreciación ante la importancia de los mismos; por lo que en su plan de gobierno, han de imponer su perspectiva por encima de la idea de figurar como un grupo de poder por aliarse con quienes son más grandes que ellos y pueden ofrecerles puestos representativos.

“Tenemos diferencias sobre el tipo de sociedad que queremos construir, y en la práctica, y nosotros hacemos vida política no por cargo, entonces no negociamos con un grupo porque nos den un cargo”, afirmó al ser cuestionado sobre la falta de un partido mayoritario entre sus alianzas, y habiéndose referido ya a la dificultad que representa el preservar una candidatura con un modelo político que exige inversiones y gastos a un partido que, por su estructura, no recibe comisiones por parte de la Junta Central Electoral.

Según sus palabras, recibió llamadas con ofrecimientos de diputaciones y ministerios, pero debieron rechazarlo por “no ser el móvil de su actividad política”.

Asimismo, destacó que los pasos deben darse a la velocidad que sus circunstancias se lo permite, y aunque en cada momento de la vida se plantee llegar hasta cierto nivel, no quiere decir que de no verse tan cerca se deba acelerar, “porque entonces estamos justificando que hagamos de todo por llegar hasta donde queremos, ese no es nuestro objetivo en la vida”

La educación, una gran aliada

Por sus palabras, la educación sería su gran aliada desde el Estado para conseguir convertir a la República Dominicana en una nación donde el número total de habitantes tengan las mismas condiciones, además de que sería la base fundamental para reforzar los valores.

“Estamos en una sociedad que ha perdido virtudes, pero hay que construirla. Hay que retomar esas virtudes desde el ambiente educativo, por eso la reforma del currículum tiene que estar orientada a fortalecer un pensamiento crítico”, dictó Severino, quien entre sus propuestas vislumbra la paridad de género y darle mayor cabida a los derechos de la mujer, que se incluye en aspectos laborales y protagonismo en el ámbito funcionarial.

El cardiólogo está convencido de que se debe trabajar en pos de lo que cada masa necesita conseguir, en caso de la juventud, afirmó que son empleos, mientras que la sociedad en general sueña con un joven que piense.

En una de sus ideas, que estima la descentralización de las funciones del poder ejecutivo, especificó que es necesario una redefinición de los propósitos de algunos Ministerios para que trabajen bajo el mismo concepto, en apoyo de una reforma que igualmente sostenga la mejoraría de las condiciones de vida de la sociedad en general, también avalando el acceso a empleo y el acceso a la educación.

“Nosotros queremos una sociedad de gente que esté mirando los problemas, que este generando pensamiento y que esos pensamientos generen acciones, investigaciones, porque las sociedades crecen en la medida que usted tiene un profesional con capacidad para generar acciones con la información que maneja”, agregó.

Aunado a eso, detalló que en el país solo el siete por ciento de los hogares más pobres tienen hijos que van a la universidad, mientras aquellos pertenecientes a la clase media representan el 60 por ciento.

Sus datos, por lo que reveló, extraídos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indican que la economía es el factor fundamental por el que los jóvenes no se están capacitando, debido a que deben trabajar para conseguir mejores ingresos y sostener una calidad de vida tan digna como se le permita.-

El futuro de la salud

Para Fulgencio Severino, quien llegó hasta el Listín acompañado de Hector Sanchez, Juana Ferrer Faustino Collado y Graciela de la Cruz, las inequidades que se viven en el sector salud es uno de los aspectos más preocupantes a atacar desde la gobernabilidad.

La unidad de los sectores, el trabajo conjunto, sería, en este aspecto, el principal punto de inflexión.

“Estoy convencido que aquí hay muchos sectores que se pueden unir para que la población diga que aquí todos están trabajando para que todos estemos sanos”, manifestó con seguridad al decir que las sociedades son la sumatoria de todos los sueños que tenemos.

Al tanto, fijó que la comunidad en la que vivimos hoy ha sido empujada a deseos individuales que, cuando no encuentran respuesta, atraen cuadros de decepción y de desesperanza, donde se pierde, inclusive, la visión de la política como respuesta a los problemas; como lo que vive la nación Dominicana de hoy, a la que se señala con altos porcentajes de problemas de salud mental, así como crisis de ansiedad, pesadumbre y tristeza.

Ligado a esto, la salud, tanto física como mental, está ligada desde su mirada a un tema de acceso, prioridades de la gente e, incluso, condiciones en las que la misma vive; por lo declaró como prioridad que se convierta en un tema de todos.

Aumentar el presupuesto del sector, reformar el sistema de seguridad social y su transformación en un “sistema solidario de reparto”; además de dotar a toda la población con edad igual o superior a los 65 años que lo necesite de una pensión de sueldo mínimo y eliminar la existencia del seguro básico, forma parte de los pasos a seguir que contempla el candidato de PPT para lograr una salud universal gratuita, junto a ima seguridad social en pensiones.