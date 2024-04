Chanel Rosa: Próximo congreso tiene misión de conocer reformas estructurales que han sido rezagadas por años

Con propuestas ajustadas a los temas que abarcan la seguridad social y que introducirá en el Congreso Nacional si es elegido diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Chanel Rosa Chupany, llegó a la redacción de Listín Diario para las entrevistas que realiza este medio con candidatos a las elecciones del próximo 19 de mayo.

Sus conocimientos en temas de salud, con alrededor de 20 años ligado a la seguridad social y al Seguro Nacional de Salud (Senasa), le hacen tener propuestas para modificar la ley de seguridad social, que incluya un impacto el tema de salud mental; establecer bajo un marco legal el programa de medicamentos de alto costo, regular, además, que todos los pensionados tengan un seguro de salud, entre otras propuestas.

Sobre el programa de medicamentos de alto costo, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entiende que una ley permitiría no dejar a la discrecionalidad de las autoridades su ejecución “y que se establezca un financiamiento que no solo sea del presupuesto, sino también de la seguridad social”.

De igual forma, en su proyecto a favor de los pensionados establece que los mismos reciban hasta un 50% de su último salario.

Además, a su llegada al Congreso Nacional, Chanel Rosa Chupany pretende impulsar la aprobación de la Ley del Agua, el Código Penal, la Ley de Conflicto de Intereses, reforma fiscal, reforma al código laboral, “donde el objetivo debe ser reformar el mercado laboral”, entre otros proyectos de ley, que han sido rezagadas por años.

“El próximo congreso va a tener un reto importante, porque nosotros en el próximo congreso vamos a conocer reformas estructurales que por años han estado estancadas o ni siquiera han llegado al congreso”, explica.

Chanel Rosa en las instalaciones de Listín Diario junto a la periodista Yudelka Domínguez.Víctor Ramírez/ LD

Contrario a la creencia de que la dilatación de que aprobación del Código Penal se deba al tema de las tres causales, Chupany asegura que su aprobación ha estado estancada por algunos puntos, en especial la regulación de los partidos políticos.

Al referirse al tema de las tres causales, entre risas, se adquiere al argumento de que tienen la misma “posición que han tenido los dos últimos presidentes de República Dominicana, tanto Danilo Medina como Luis Abinader, ambos han favorecido las tres causales por lo tanto, yo me adscribo a esa posición”.

Campaña política

Chanel Rosa argumenta que maneja muy poco presupuesto para que su cara esté las diferentes calles del Distrito Nacional, por lo que su presencia en las redes sociales, el contacto con la gente, la realización de actividades, su trayectoria, experiencia y su militancia política es lo que le están permitiendo tener la simpatía del electorado.

“Yo no me puedo quejar porque ahí me ha ido bien definitivamente (redes sociales), yo no soy de los que me creo que el hecho de que tú tengas muchos seguidores, aceptación en redes sociales eso se exprese en votos, yo creo que el voto es propuesta, el voto es el día a día, el territorio, que la gente te conozca, te reconozca”, explica al tiempo de criticar que existen candidatos con muchos recursos “que eso nosotros no tenemos y a veces el exceso de recursos lo que hace deficiencia de los candidatos”.

Video El Próximo congreso deberá conocer las reformas estructurales que han sido rezagadas, según Chanel Rosa



Congreso Unicameral

Aunque está de acuerdo en un congreso unicameral que permita la aprobación y aplicación de las leyes, entiende que en República Dominicana no se lograría, ya que, para la misma, además de la modificación de la Constitución, “tiene que haber una presión que no existe en estos momentos, porque aquí nos hemos quedado sin voces que protesten sobre esos temas, tendría que haber una presión que yo no vislumbro que se vaya a producir en los próximos años”.

El exdirector de Senasa, terminó su participación en la entrevista de Listín Diario, solicitándole a los votantes remitirse a la hora de acudir a las urnas a verificar “cuál ha sido mi comportamiento frente a una institución pública, cuál ha sido el legado que uno ha dejado y yo apuesto a eso que los electores de la circunscripción 1 del Distrito Nacional investigue y yo me someto a eso”.