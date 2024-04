Ingrid Mendoza, una abogada apasionada por la decoración que busca engalanar el país junto a Leonel

Ingrid Mendoza, candidata vicepresidencial y compañera de boleta de Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo (FP), ha estado inmersa en la política “detrás de cámaras” desde el 2000, motivada por la permanente militancia de su esposo, el fenecido Reinaldo Pared Pérez, quien puso sobre sus hombros proyectos que no la hacen “ajena a la política”.

La propuesta de ser candidata vicepresidencial la recibió con honor por la capacidad y trayectoria del candidato presidencial de la FP. No obstante, ha valorado sobremanera la distinción, ya que su relación de amistad con “El líder”, como llaman a Fernández, surge fuera del ámbito político.

Tanto es así que en el ejercicio de la abogacía eran contrarios y, tiempo más tarde, fue testigo junto a Pared Pérez de la boda de Fernández con la ex vicepresidente Margarita Cedeño. “De los pocos invitados”, resaltó.

“Acompañarlo en la boleta es un privilegio y más que un privilegio es un gran compromiso. Tengo que entregar alma y corazón para trabajar junto a él”, dijo con entusiasmo y optimismo al participar en el Desayuno del Listín Diario bajo la modalidad “De cara al lector”, presidido por el director del medio, Miguel Franjul, y el subdirector, Fabio Cabral.

La candidata estuvo acompañada de Manuel Mendoza y Celmi Peña; César Fernández, miembro de la FP, y Hamilton Frías, vicesecretario de propaganda del partido.

Mendoza incursionó en la política oficialmente cuando ingresó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el 2000 y durante la carrera política de Pared Pérez en esta organización, estuvo en el anonimato y presidió distintos proyectos a favor de las mujeres dominicanas. “La mujer ha logrado muchos avances. Hemos recorrido un camino largo y hemos derribado muchos que se nos interponían, precisamente por una sociedad patriarcal”, señaló con orgullo.

Reveló que Fernández le había hecho la misma propuesta en el 2020, pero un día antes había recibido el diagnóstico de cáncer que padeció su esposo, Reinaldo Pared Perez, ex presidente del Senado y secretario general del PLD, quien falleció en octubre de 2021.

Ante la notificación de esta enfermedad, Mendoza rechazó la oferta comunicándole a Fernández (primera persona en enterarse del diagnóstico) que su familia estaba por encima de cualquier puesto privado, público y político. “La familia, mi esposo y mis hijos siempre estarán primero que otra cosa. Los puestos públicos son transitorios y la familia es para siempre”, reflexionó de forma decisiva.

Rememoró que al recibir la propuesta por segunda vez, la cual no podía darse del lujo de rechazar, recordó mucho a su esposo porque en la primera solicitud, Pared Pérez trató de convencerla de que aceptara, a pesar del amargo diagnóstico que habían recibido horas antes.

“Dile que sí, no te apures; que enfermedad… eso es una quimioterapia, tú no sabes si yo me muero mañana y eso es por tu trayectoria”, narró al afirmar que no se arrepiente de preferir estar al lado de su esposo durante todo ese proceso.

“La noticia de un cáncer es devastadora”, resumió mientras se le notaba en sus ojos sentimientos encontrados al recordar también que su padre falleció por la misma enfermedad, cuando ella tenía 14 años. “Al menos logró verme graduar de bachiller”, dijo nostálgica.

Tras la pérdida física de su padre, comenzó a trabajar a los 18 años en la consultoría jurídica de la Dirección General de Migración, donde se convenció de que debía estudiar derecho debido a su pasión por las leyes. “Siempre me gustó el derecho pero también quería ser arquitecta o doctora, pero le tenía miedo a la sangre”, contó jocosamente.

Además de su vocación por la política motivada por su esposo, Mendoza es aficionada de la decoración de interiores, el dibujo, el arte y la música, por ser un “alimento para el espíritu”, según considera.

Mejorar el país

Poniendo en práctica su habilidad de decorar pero en beneficio del país, enumeró distintas obras que pueden engalanar el territorio dominicano para el bienestar de la población.

Indicó que existe la necesidad de construir más infraestructuras que permitan la fácil movilidad en el caótico transito que prevalece en Santo Domingo, además de parques y áreas verdes donde los ciudadanos puedan cultivar la salud mental para mitigar el estrés que día a día se acumula, así como también garantizar la seguridad de cada dominicano.

De izquierda a derecha: Manuel Mendoza y Celmi Peña, asesores; el subdirector del Listín, Fabio Cabral; Ingrid Mendoza de Pared; el director del Listín, Miguel Franjul; César Fernández, miembro de la FP; Laura Castillo, periodista, y Hamilton Frías, vicesecretario de propaganda de la organización.RAÚL ASENCIO/LD

“Es una ciudad caótica que necesita de mucha organización y entre los compromisos del presidente Leonel Fernández, está la construcción de más elevados y túneles que faciliten el transporte y la movilidad”, dijo al agregar que la carencia de seguridad ciudadana es un tema fundamental que se debe abordar lo antes posible.

Mostró preocupación por las provincias fronterizas y algunas vulnerabilidades que palpó durante recorridos en campañas políticas. Tiene una visión de mejorar estos aspectos con acciones contundentes.

Video Ingrid Mendoza busca engalanar el país junto a Leonel



Justicia

Mendoza, quien es profesional del derecho, opinó sobre el sistema de justicia y el hacinamiento en las cárceles.

“Entiendo que hay cosas que hay que seguir mejorando, sobre todo la parte de esas personas que no ejercen tan limpiamente, más cuando tienes en sus manos uno de los derechos más sagrados del ser humano, que es la libertad”, dijo al indicar que está optimista de que se puedan producir cambios cultivando desde cero los valores.

Calificó como un “problema serio” las condiciones actuales de hacinamiento en las cárceles. Precisó que los presos preventivos tienen una presencia de un 57 por ciento de la población carcelaria y no deberían de estar recluidos en el mismo recinto con los condenados.

“Es inconcebible que estén juntos los condenados y otros que pueden resultar legalmente inocentes”, expresó haciendo énfasis de que es un tema que requiere atención y es partidaria de que hayan cárceles únicamente para los preventivos, como en el pasado.

Juventud

Resaltó que dentro de sus proyectos tiene la visión de disminuir la tasa de desempleo juvenil, creándoles incentivos a las empresas que contraten a este segmento de la población.

“Debemos de retomar los valores, todo comienza en la familia… una parte de la sociedad está permeada del uso de drogas y música inadecuada, son cosas que hacen daño y lo alejan del camino de la formación académica”. INGRID MENDOZA CANDIDATA VICEPRESIDENCIAL DE FP

“Debemos de retomar los valores, todo comienza en la familia… una parte de la sociedad está permeada del uso de drogas y música inadecuada, son cosas que hacen daño y lo alejan del camino de la formación académica”, precisó.

Destacó la participación de la juventud en la política y valoró como positivo la capacidad de los jóvenes que actualmente representan una candidatura con el objetivo de contribuir a la mejoría del país.

Terapia holística

Aunque la meditación está alejada totalmente de la política, Mendoza práctica lo que se conoce como terapia holística que entrelaza el bienestar de la mente con el cuerpo. En la actualidad no ejerce esta práctica pero desde los 15 años ha estado interesada en cultivar filosofías que contribuyan al bienestar de la salud mental.

Es partidaria de desarrollar políticas públicas orientadas a la salud mental de los ciudadanos con el objetivo de quitar el estigma que arropa a este flagelo. “Cualquiera de nosotros puede ver comprometida su salud mental”, explicó con voz entrecortada.

Aboga por la realización de campañas de concientización donde se informe sobre los ámbitos saludables que se pueden adoptar para sobrellevar situaciones de vulnerabilidad emocional. Lamentó que la seguridad social del país no tenga cobertura a este tipo de consultas a pesar de que el servicio demanda de altos montos.