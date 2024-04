Nicole Pichardo, candidata a diputada de 26 años, quiere legislar a favor de la educación y las mujeres

Con 26 años, Nicole Pichardo aspira a ocupar una curul en la Cámara de Diputados en representación de Santo Domingo Oeste, con propuestas a favor de la educación y los derechos de las mujeres.

Antes de dar el paso a la política se dedicó al activismo social participando en movimientos en contra de la violencia hacia las mujeres y niñas dominicanas, así como en defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

De llegar al Congreso, Pichardo contó a Listín Diario que busca que con la reforma a la Ley de Educación se amplíe la curricular educativa para que los estudiantes puedan aprender a manejar sus emociones, tengan acceso a la educación sexual e integral y educación cívica.

“La escuela pública es el nivelador de desigualdad por excelencia, entonces si la escuela es el Estado por qué no está formando para la inteligencia emocional, la igualdad dentro y fuera de la casa, hay que enseñarle a los niños que las tareas del hogar son de todos”, sostuvo Pichardo.

La candidata manifestó que los jóvenes no reciben la educación necesaria para juzgar el trabajo de un político, lo que ha traído como consecuencia que las personas no se sientan identificadas con el liderazgo político.

“El clientelismo arropa Republica Dominicana y cómo se derrota el clientelismo, con una campaña basada en propuestas, pero con una ciudadanía activa, que ejerce su voto de manera consciente”, dijo la joven política durante una entrevista con periodistas de este diario.

Otro de sus proyectos es a favor de las madres de Santo Domingo Oeste, donde propone que el cuidado sea reconocido como un derecho, esto para garantizar la sostenibilidad de los servicios de cuidado como Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), sin importar el gobierno que esté de turno.

De acuerdo a Pichardo, esta iniciativa garantizará que más mujeres puedan salir a trabajar mientras sus hijos son cuidados, mientras que las que ya laboren podrán tener una menor carga emocional y mental.

“Cuando las mujeres mejoran sus vidas, va a mejorar la de la sociedad y de la familia”, pronunció.

La aspirante a diputada opina que el Congreso Nacional funciona como un sello gomigrafo del Poder Ejecutivo y lo ha sido así históricamente. Desde su experiencia trabajando por dos años en la Cámara de Diputados, apuntó que observaba con la inmediatez que eran aprobados los proyectos de Ley que eran sometidos por el Ejecutivo, mientras otras piezas legislativas duraban años o hasta perimían.

Ante esta situación, Pichardo resaltó la importancia de dividir el voto.

“Es sano para la democracia cruzar el voto, hacer un contrapeso, que por fin podamos hacer un voto diverso”, afirmó.

La joven política mantiene la posición de su partido Opción Democrática de no aceptar privilegios al llegar a la Cámara de Diputados. Además, criticó que estos beneficios que reciben los legisladores no sean fiscalizados lo que no brinda una garantía de que se les brinde el uso adecuado.

“Es una burla en un país con salarios tan bajos, en un país tan desigual, en un país con tanta pobreza que a los legisladores se les otorgue una suma de dinero sin ningún tipo de seguimiento y fiscalización”, declaró.

La candidata apuntó que “no vamos a vivir con privilegios que no vive la mayoría de la población dominicana”.

Tres causales

Pichardo aboga firmemente porque las tres causales para interrumpir el embarazo sean incluidas en el Código Penal, asegurando que el movimiento busca que la mujer pueda decidir y no que se le imponga una decisión.

“El rol del Estado no es regular el cuerpo de la mujeres, es regular los derechos y poder garantizarlos para que todo el mundo viva en plena libertad pero también que se garantice su vida, la vida de la persona que está gestando”, explicó.

Gastos de campaña

Pichardo ha financiado su campaña electoral gracias a aportes de personas voluntarias, también realiza actividades como cine fórum, ventas de artículos personalizados entre otros para recolectar fondos.

La joven confesó que en ocho meses ha recaudado un RD$1,500,000 aunque admitió que es mínimo comparado con los gastos de sus adversarios.