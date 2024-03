Los tres principales candidatos presidenciales apoyan el debate propuso Anje

Con la aceptación de Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de asistir al debate propuesto para el 24 de abril por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), se completa la planilla de los tres principales aspirantes en las elecciones de mayo próximo.

Ayer Martínez confirmó su presencia en el debate a través de un video difundido en sus redes sociales. “En estos días se está hablando mucho del debate presidencial y me complace que, finalmente, los demás candidatos se hayan decidido a participar”.

“Personalmente, en noviembre del año pasado dije que estaba dispuesto a debatir y, por supuesto, así lo haré. Por eso, deseo reconocer el importante aporte que la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) hace a la democracia, al organizar este debate presidencial, que tanto ha demandado la sociedad y que es esperado con ansias. Sin embargo, propongo a los organizadores del debate, extender la participación del mismo a todas y todos los aspirantes presidenciales sin discriminación alguna, por entenderlo justo y de gran interés, considerando que cada uno de los que participaremos en el certamen electoral venidero, debemos tener la oportunidad de debatir nuestras ideas para que el pueblo las conozca”, señaló el saliente alcalde de los Santiago.

Abinader y Leonel también aceptaron

El primero en confirmar su participación en el debate presidencial fue el presidente Luis Abinader el pasado viernes. También mediante un video difundido a través de las redes sociales, señaló que desde que se encontraba en la oposición “siempre apoyó” la intención de debatir las ideas y por eso en 2016 fue el único candidato de un partido mayoritario en participar en el mismo.

“Esto se debió a que el partido gobernante entonces, buscando la reelección, decidió no asistir justificándose con el argumento de que el que está arriba no debate, una excusa frecuentemente utilizada por aquellos que están en reelección o que se percibían adelante en las encuestas. Este patrón se repitió en el 2020 cuando igual acepté ir al debate pero el candidato del Gobierno tampoco quiso”, manifestó en el audiovisual.

Mientras que el presidente y candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, también aceptó el reto el pasado sábado utilizando el mismo recurso tecnológico con un video colgado en las redes sociales.

Fernández, quien gobernó el país en tres períodos no consecutivos (1996-2000; 2004-2008 y 2008-2012), dijo que desde que fue candidato por vez primera planteó el debate, “pero me dejaron las sillas vacía por esa razón no se dio el debate”.

Dijo este será histórico porque “será el debate de la verdad contra la mentira. Será el debate de la democracia contra la dinerocracia. Será el debate de las realizaciones contra los palazos. Será el debate de quién es capaz de construir un futuro de bienestar para la República Dominicana y quién solamente construye un futuro de falacia para la República Dominicana.

La iniciativa.

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) tomó la iniciativa de convocar para el próximo 24 de abril, un debate con los principales candidatos a la presidencia de la República.

JCE respaldó los debates electorales

El 18 de enero pasado ANJE recibió el respaldo de la Junta Central Electoral (JCE) durante una visita al presidente de esta institución, para la realización de debates electorales.

Nueve aspirantes pesidenciales

Se ha planteado en diversos sectores la propuesta de que en el debate participen los nueve aspirantes presidenciales que están en la boleta electoral.