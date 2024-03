Regidor vinculado a viajes ilegales por México: “Eso no es cierto, eso es una mentira”

Elías José Polanco Taveras, regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Tenares, provincia Hermanas Mirabal, vinculado a presuntos viajes ilegales de México a Estados Unidos, expresó que eso es “una mentira”.

Cuando fue detenido y estaba siendo conducido a una cárcel en la ciudad de San Francisco de Macorís, Polanco Taveras se desvinculó de la desaparición hace 11 meses de Luis Escolástico Minaya y de ser la persona a la que le entregaron 13 mil dólares para el viaje, asegurando que no tiene nada que ver.

“Es muy penoso, es una situación embarazosa en la que nos encontramos, sin saber absolutamente nada de este tema, de que supuestamente, nosotros somos organizadores de viajes de la famosa vuelta, de lo que nosotros nos desligamos totalmente”, manifestó el político de 50 años de edad.

“Eso no es cierto, no es verdad que a Elías Polanco le entregaron 13 mil dólares para nada. No es verdad que Elías Polanco ha estado organizando viajes por la famosa vuelta, eso es mentira”, agregó.

No obstante, el regidor indicó que un pariente del desaparecido se acercó hacia él para pedirle que le consiguiera a alguien que “recibiera a un hermano que se iba para Estados Unidos” y le brindara alojamiento.

También dijo que se comunicó con personas en México, siendo amenazado presuntamente por los familiares del desaparecido en un apartamento, y que se hizo pasar por un primo, para obtener información sobre él, porque “estaba preocupado por la situación”.

“La persona me pregunta a mí que quién soy y yo le digo que soy primo de ese muchacho, que qué ha pasado con él y entonces el señor me dice que nosotros íbamos a cruzarlo y cuando lo cruzamos el pidió que lo dejáramos descansar y nosotros fuimos a llevar a otra persona y en ese momento, el señor dijo que cuando regresó ya el joven no estaba”, expuso Polanco Taveras.

El regidor por el partido oficialista pidió al Ministerio Público que haga las investigaciones de lugar

“Eso es mentira, es falso. Ustedes saben quién yo soy y a qué me dedico, que es a ayudar a la gente necesitada”, enfatizó.

Dijo que está sufriendo en carne propia con su padre, madre, esposa e hijos la situación.

“Ustedes saben que no tengo que ver nada con eso. Yo espero que su dolor no sea tan profundo que cause dolor en los demás”, comentó a los familiares del desaparecido.