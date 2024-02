Los principales líderes políticos del país votaron y valoraron labor de la JCE

Los principales líderes políticos del país acudieron ayer a votar en las elecciones municipales y coincidieron en la importancia de consolidar la democracia a través del sufragio. También valoraron el trabajo realizado por la Junta Central Electoral (JCE).

Presidente Luis Abinader

El presidente Luis Abinader y candidato a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), votó en el recinto electoral del Colegio Babeque, del Distrito Nacional, donde exhortó a los ciudadanos acudir a votar en paz, y que habría ganadores, pero el país se unirá. “Vamos a tener el mayor triunfo, que es la consolidación de la democracia”, agregó.

Abinader calificó como “Muy bien” el proceso electoral organizado por la JCE y resaltó que todo marchó en orden.

Expresidente Leonel Fernández

El candidato presidencial de Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández, quien votó en la escuela República Dominicana, llamó a sus militantes, a los que están comprometidos con la Fuerza del Pueblo, con la Alianza Rescate-RD, a que acudieran masivamente a votar, porque en la medida en que participaran se consolidaría mejor “nuestra posibilidad de triunfo”.

Fernández indicó que “Siempre hemos confiado en que la JCE está a las alturas de las expectativas que el pueblo ha depositado sobre ellos”.

Candidato del PLD Abel Martínez

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, exhortó a la población a acudir a votar, porque cada voto ayudaría a definir la suerte de los munícipes en los próximos años. “No es tan masivo como debería ser, con cada voto, con cada persona que acuda al centro de votación es definiendo lo que será la suerte de los dominicanos y de la municipalidad”, dijo.

Expresidente Danilo Medina

El expresidente Danilo Medina y presidente del PLD, al votar en la casa provincial María Auxiliadora del sector San Juan Bosco, dijo que tienía altas expectativas con los resultados de las elecciones, sin embargo se reservó sus pronósticos hasta que se cuenten los votos. Pidió además a los dominicanos que acudieran a votar, porque es necesario para el fortalecimiento del sistema democrático.

Expresidente Hipólito Mejía

El expresidente Hipólito Mejía y dirigente del PRM llegó a las 8:00 de la mañana a votar en el Archivo General de la Nación, donde señaló que había que darle un voto de confianza a la JCE y no sabotear su trabajo. Sostuvo que el órgano electoral ya no está presidido por los antiguos presidentes que tuvo , insinuando la desconfianza de su gestión en años pasados. Mejía se vio precisado a mandar a buscar su cédula a su residencia, ya que no le aceptaron la copia que portaba.

Municipales y distritales

En el país se celebrarán ayer las elecciones municipales y distritales, organizadas por la JCE, donde estaban convocados a votar más de ocho millones de ciudadanos.

Asumen el 24 de abril

Los cargos electivos a nivel municipal son 158 alcaldes, 158 vicealcaldes, 1,164 regidores, 1,164 suplentes de regidores, 235 directores de distritos, 235 subdirectores, y 735 vocales. Asumirán el 24 de abril.