Abinader pide a observadores internacionales decir la verdad respecto a lo que verán en elecciones

El presidente Luis Abinader pidió a las diferentes misiones de observación internacional que se encuentran en el país para las elecciones municipales de este domingo a que señalen todas las imperfecciones que tenga el proceso pautado a iniciar a las siete de la mañana.

"Y no queremos otra cosa que digan la verdad, que digan exactamente lo que ustedes han visto, lo que hay que hacer, las recomendaciones a través de las vías correspondientes a la Junta Central Electoral (JCE), también las recomendaciones a nosotros para seguir cada día, que es nuestro objetivo desde la fundación del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que es defender la democracia en la República Dominicana", señaló el mandatario.

Abinader indicó que desde el PRM se tomó la tarea de lograr invitar a la mayor cantidad de observadores internacionales posibles para que respalden la labor de la JCE en búsqueda de "fortalecer" la democracia en la República Dominicana.

"Desde el primer día pedimos que viniera la mayor cantidad de observadores, incluso muchos me decían pero nos dicen que ya no es necesario. No, yo creo que ahora es más necesario para confirmar este proceso democrático y como también se dijo, para perfeccionarlo, ya que siempre queremos mejorar y que la República Dominicana sea un faro de luz desde el punto de vista democrático que realmente pueda ser ejemplo de otros países que tienen situaciones, que tienen problemas", añadió el jefe de Estado.

Aprovechó la ocasión para resaltar que tanto la JCE como el Tribunal Superior Electoral (TSE) están conformadas por personas "independientes a los partidos políticos", siendo esta una prioridad en su Gobierno y exclamó que el gran ganador del torneo electoral de este domingo debe ser "la transparencia".

Reunión con observadores internacionales

Las declaraciones del mandatario se produjeron al encabezar un encuentro con las diferentes misiones de observación electoral, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el mismo estuvieron presentes Hend Mgaieth, presidenta Mundial de IUSY; Alejandro Moreno, presidente de Coppal y el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solis, jefe de la Observación Electoral de la Alianza Progresista junto a sus respectivas delegaciones.