¿Quién intenta sabotear deliberadamente la reelección de Abinader?

El pasado sábado el presidente Luis Abinader encabezó una caravana desde Rancho Arriba hasta San José de Ocoa para promover su reelección y dar oxígeno a los candidatos municipales y legislativos del PRM.

Las obras de Abinader en Ocoa, la carretera Rancho Arriba-Nizao y el acueducto múltiple, debían ser suficientes para ser aclamado como un ocoeño más.

Pero resulta que lo que él está haciendo con la cabeza, funcionarios suyos lo están destruyendo con los pies y le están haciendo pagar un costo político, que en este caso y esta provincia, no merece.

¿Qué pasó en la ciudad de Ocoa antes de la llegada de Abinader?

Grave atropello

Momento cuando el doctor Wazar Gómez fue introducido a la fuerza en esta unidad por un grupo de civiles armados en Ocoa.LISTIN DIARIO

Un tropel de civiles armados, protegidos por camionetas y motocicletas rotuladas de la Policía Nacional, con agentes uniformados, embistieron como toros bravíos a un doctor que exhibía pacíficamente un cartel preguntando por qué había tantos casos de cáncer y de enfermedades mentales en Ocoa.

En un derroche de arrogancia, cobardía y sadismo, los civiles armados, que la víctima identifica como agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y que su jefe, Luis Soto, acaba de negar participación, lo tumbaron, amarraron, lanzaron como un saco de pepinos al cajón de una camioneta y se lo llevaron bajo arresto.

Una vez en la sede de la 36 Compañía de la Policía Nacional, el testimonio del doctor Demetrio Wazar Gómez dice que fue enviado a una celda esposado y una oficial le prometió que se arrepentiría de su protesta.

El médico agredido dijo que los policías les pidieron a los demás presos que le dieran golpes y tan solo entrar fue sometido a torturas, incluyendo brincar sobre su cuerpo tendido para explotarle el hígado.

El torpe proceder de los civiles armados que lo detuvieron, a plena luz del día y bajo la cobertura de ‘periodistas populares’ que grabaron el video y lo colgaron en las redes sociales, permitió que este abuso se hiciera viral en las redes.

Los principales periódicos y canales de televisión se hicieron eco, dejando al gobierno tan mal parado, que el propio Presidente ordenó –como comandante en jefe de todos los cuerpos armados- que fuera puesto de inmediato en libertad, condenara los hechos y ordenara una investigación.

Buena respuesta de la Policía

Mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.LISTIN DIARIO

Reconozco, con alegría y esperanza, que el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, y la Dirección de Asuntos Internos de la PN, en este caso actuaron con prontitud y responsabilidad en la investigación, disponiendo como sanción 30 días de suspensión sin disfrute de sueldo, por incurrir en faltas graves durante el arresto de ese ciudadano.

Otro punto que se anota Guzmán Peralta es que dio a conocer los nombres y rangos de los sancionados, que según la nota de la Policía, son: teniente coronel Vladimir García Santos; capitán Celestino Mateo Bremón; primer teniente Marizan Reyes Lorenzo; segundo teniente Rubén Darío Castillo Ortiz; sargento Reynaldo José Vizcaíno Castillo; primeros tenientes Eddy Cabral Rafael y Alexis Sosa Sael; y el raso Wilman Raúl Ramírez Ruiz.

Por ese camino, Guzmán Peralta sienta un precedente al desligarse de acciones arbitrarias, ilegales e inhumanas, que no se corresponden con una policía que se respeta y espera que la respeten.

Así que cuando Abinader entró ‘triunfante’ a Ocoa el pasado sábado, el poblado que tanto ha luchado por la libertad, que acogió el primer comité municipal del PRD (padre del PRM) en julio de 1961 cuando llegó la comisión del exilio (Ángel Miolán, Ramón Castillo y Nicolás Silfa) después del asesinato de Trujillo, las calles estaban azaradas por ese atropello.

Rancho Arriba protesta

Cuatro días después, anteayer miércoles, cuando aun no se habían borrado las huellas de la caravana de Abinader, Rancho Arriba se levantó en protesta porque funcionarios del gobierno se han burlado de los hombres y mujeres de trabajo.

Video Productores reclaman ayuda



Con los terribles daños que dejó la tormenta Franklin en agosto y los torrenciales aguaceros del 18 de noviembre, los propietarios de invernaderos perdieron sus cosechas y sus instalaciones.

El gobierno prometió, en agosto 5,000 millones de pesos y en noviembre 8,000 millones (sin incluir a Obras Públicas), para revertir los daños en la agropecuaria.

Lista de beneficiarios

El 11 de enero pasado escribí un análisis donde demostré que el gobierno no había hecho nada por los productores de invernaderos de Ocoa ni había reparado un metro de caminos en la zona.

No me consta que el Presidente tomara en cuenta mis afirmaciones, pero dos días después, los funcionarios que han quebrado la agropecuaria fueron corriendo a Rancho Arriba y entregaron 57 millones de pesos en cheques a los ‘afectados’.

¿A quiénes entregaron Límber Cruz, ministro de Agricultura, y Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola, ese dinero y cuántos metros de invernaderos tienen en operación?

Yo reto a esos dos funcionarios a que hagan pública la lista completa de los agricultores beneficiados, que digan cuántos metros de invernaderos tienen en producción, cuáles fueron sus pérdidas y cuánto recibieron.

Como se trata de fondos públicos y yo soy un contribuyente que paga impuestos todos los días y todos los meses, le reclamo a la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental, que solicite esa relación de pagos e investigue si los principales beneficiarios tienen invernaderos y qué daños sufrieron.

Anteayer, los productores de invernaderos de Rancho Arriba se cansaron de esperar, bloquearon la carretera con sus camiones y neumáticos incendiados para reclamar ser asistidos como lo prometió Abinader.

Abinader, lo engañan

Estoy convencido de que el presidente Abinader es víctima mansa de gente de su entorno que lo está engañando deliberadamente y le está ensuciando el agua en Ocoa. Lo que está pasando no puede ser fortuito, casualidad o torpeza.

Me consta que Abinader está tratando de hacer las cosas bien en Ocoa, donde ya concluyó la carretera Nizao-Rancho Arriba que el pasado gobierno dejó inconclusa, no por torpedeo de José Ramón Peralta como me habían informado –y que él me aclaró- sino por otros motivos. Esa obra es significativa.

Abinader impulsa la construcción de un moderno acueducto y he visto con la rapidez que han trabajado para ponerlo en funcionamiento. Solo esas dos obras debieron posesionar al Presidente como un hombre admirado por los ocoeños.

Pero cuando se registran hechos tan burdos como el atropello al doctor Gómez –que activistas del gobierno apoyaron bajo la narrativa de que es un ‘loco’ y solo se callaron cuando el propio gobierno condenó ese vandalismo– uno tiene que suponer que alguien en su entorno quiere contribuir al naufragio de la reelección.

Peor aun, el Presidente dispone ayudar a los productores de invernaderos con efectivo y mejora de caminos, no hacen nada, cuando eso queda en evidencia, salen a entregar dinero a allegados políticos, parientes de funcionarios y dejan a quienes perdieron su producción, sin un centavo.

Por eso la masiva protesta del miércoles acrecentó el descontento contra Abinader y sus funcionarios, arruinando el apoyo que logró el candidato a la reelección el pasado sábado entre Rancho Arriba y Ocoa.

Presidente, pídale a la DNI que busque la lista de beneficiarios con los cheques y si le hablan la verdad, a usted no le quedará duda de que lo están engañando.

Tomando sus propias palabras, usted es el Presidente de la República, que tiene amigos y allegados políticos, pero no es su cómplice.

Esa lista la tiene la oposición –yo lo sé- y usted no merece ser asaltado en su buena fe.