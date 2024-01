PRM juramenta exsecretaria nacional de asuntos municipales del PRD

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) juramentó este martes a Altagracia Tavárez, exvicepresidenta nacional y exsecretaria de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

El acto de juramentación se realizó en la casa nacional del partido oficialista, donde el presidente de esa organización, José Ignacio Paliza, juramentó a la dirigente política y a su equipo de campaña.

“Compañera Altagracita es un gran honor tenerla a usted aquí, siempre debimos estar juntos, esta gran familia revolucionaria en la medida que ha avanzado el tiempo se ha ido abrazando”, indicó Paliza momentos antes de iniciar el acto de juramentación.

Tavárez, de su lado, se mostró “feliz de llegar a su casa”, luego de su renuncia a su militancia en el PRD.

“Agradezco mucho la confianza en mí, y esta alegría y estos nervios es porque me voy a juntar con gente que saben de política y sabemos armar política”, dijo.

Asimismo, afirmó que se integrará a labores para contribuir al triunfo del partido de Gobierno en cuanto a las alcaldías, regidurías y direcciones distritales, con miras a las elecciones del próximo 18 de febrero.

“Voy a dar 24 horas, 48 horas le saco al día para trabajar en cada municipio, en cada distrito con ustedes, porque de eso se trata compañeros y compañeras de sumar por un hombre que se lo merece, no porque sea el presidente actual”, manifestó con voz enérgica.

En ese mismo tenor aseguró que su llegada al partido en medio de la campaña electoral no persigue servirse de un cargo político en el Estado, ni por prebendas.

“Llego a este partido a servir, no llego a servirme del Gobierno, porque el que me conoce sabe que no apoyo ni por cargo, ni por prebendas, apoyo por responsabilidad, por decisión, por el compromiso”, sostuvo.