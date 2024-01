Para Leonel Fernández, nadie gana elecciones con economía estancada

En las últimas semanas, los dimes y diretes entre la oposición y el Gobierno han aumentado a medida que el primer torneo electoral, de los dos pautados a celebrarse en este 2024, se encuentra a poco menos de 40 días.

Durante el desayuno del LISTÍN DIARIO, fue el turno del candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien exclamó que los encargados de la actual administración gubernamental sufren del “complejo Botero”, ya que tienen el mismo estilo de “sobredimensionar las cosas”, justo como lo hacía el pintor colombiano, Fernando Botero, en sus obras.

“(El Gobierno) tiende a sobredimensionar, a exagerar todo. Todo lo que hace el Gobierno no tiene antecedentes en la historia; por vez primera no ocurre nada parecido. El primer país en resolver el tema del Covid somos nosotros, el ejemplo mundial, pero eso es entre nosotros porque nadie lo toma como referencia mundial. Yo no he visto dónde se cita a la República Dominicana como referencia mundial en la solución del Covid. Lo decimos aquí para consumo interno”, expresó el tres veces presidente de la República.

Fernández señaló que la sobredimensión se da principalmente al momento de dar a conocer las cifras de “crecimiento económico”, desde la pandemia a la fecha.

“Dicen 12% de crecimiento en el año 2021. Decimos no; rebote estadístico. Bájele un poco a Botero; eso es un cuatro por ciento lo que usted creció porque se compara con el 2019. Otro ejemplo del complejo de Botero. En abril del 2021, el gobernador del Banco Central convoca a una rueda de prensa para decir que en ese mes la economía creció un 47%, se imagina que un país crezca 47% en un mes, eso es imposible. Ahora, porque él habló eso porque en abril del 2020 tuvimos un -28%, cuando tienes esa cifra si puedes crecer un 47% pero eso es rebote estadístico, no crecimiento real”, expresó Fernández al tiempo de señalar que el Banco Central se encuentra manipulando las cifras económicas.

Situación económica dará al traste con la reelección

El expresidente indicó que actualmente se vive en la República Dominicana una “desaceleración del crecimiento económico”, ya que en el 2023 se “creció menos” que en el 2022 y que en ese año se vivió la misma situación con relación al 2021.

“Cuando usted me dice que en el año 2023 el turismo creció un 10%, se lo creo. Ahora, si la economía dominicana en el 2023 tiene una proyección de crecer un dos, 2.3 y solo un sector creció 10, ¿cuánto crecieron los otros? Nada. Entonces la economía dominicana está estancada”, expesó Fernández.

El líder opositor explicó que el problema de crecimiento estancado de la economía, principalmente en América Latina, es que ha dado como resultado la derrota del oficialismo en las elecciones que se han celebrado luego de la pandemia. “Yo no conozco ningún Gobierno que gane una reelección cuando la economía le crece un dos por ciento. No es posible; podrá hacerlo por otra vía, comprando gente, comprando votos; pero de manera democrática nadie gana unas elecciones cuando la economía crece un dos por ciento, nadie, en ninguna parte del mundo”, manifestó Fernández.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo señaló que es esa misma realidad económica la que mantiene la competencia entre el Gobierno y la oposición “más cercana de lo que ellos creen”.

“La percepción real es que la relación Gobierno – oposición en términos electorales es mucho más próximo de lo que ellos suponen, con una ventaja por parte de la oposición; la razón es la economía”, estimó el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo.

Fernández manifestó que otro de los factores que no ayudará al Gobierno en su tarea de repetir otro período a la cabeza del Poder Ejecutivo es que la actual gestión se ha “desconectado de la masa popular y no entra a los barrios” de los diferentes sectores del país.