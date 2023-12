Oposición reacciona al comunicado del PRM y lo tilda de contradictorio

Figuras de los distintos partidos de oposición reaccionaron este jueves al comunicado divulgado ayer por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) donde los acusa de ejecutar un “plan” que consta de presentar periódicamente acusaciones contra el gobierno.

Desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sus dirigentes José Dantés Díaz y Carlos Amarante Baret, señalaron que ha sido el propio gobierno que se ha “desacreditado sólo” y que su imagen “va en picada.

Dantés a través de su cuenta de X publicó: “El PLD no necesita hacer eso. El gobierno se desacredita solo, con su pésima gestión y las prácticas políticas de su partido, el PRM. Yo también me alegro que el pueblo tenga memoria para que no olvide el calvario que ha pasado en estos 3 años y pico. Es cierto, no somos iguales”.

Mientras que Baret, en un comunicado de prensa, agregó que “Los únicos expertos en infamias, son quienes hoy gobiernan” critiando también el supuesto llamado a una “tregua política” por las navidades y luego publicar el comunicado donde arremete contra la oposición.

También desde la Fuerza del Pueblo difundieron una comunicación en la cual asegura que el pueblo dominicano “está viviendo la peor navidad de los últimos 25 años”, mencionando factores como “una inflación que ya es inaguantable, la falta de circulante, la quiebra de cientos de comerciantes, un dólar subiendo y por primera vez tuvimos un viernes negro que casi no vendió nada”.

La Fuerza del Pueblo tildó como un “engaño”el comunicado navideño emitido por el PRM “porque en la mañana el presidente Abinader la pide a la oposición el cese de la actividad política en estos días y luego convocan una rueda de prensa para pública otra mentira producto de su desesperación”.

“No podemos ser iguales que el gobierno de los popis del PRM, porque en la Fuerza del Pueblo tenemos a un líder visionario, que no lleva al país a un desenfreno con préstamos que ya superaron los 30 mil millones de dólares en apenas tres años”, subraya el documento.

Por otro lado, desde el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), indicaron que responderán en enero del próximo año al comunicado difundido por el PRM, el cual calificaron de “mudo y contradictorio”.

“No nos vamos a dejar provocar y dañar el ambiente de paz y tranquilidad que en medio de esta difícil situación necesita la familia dominicana para pasar sus navidades. De manera que no se desesperen en enero, hablamos de este comunicado mudo porque nadie día la cara y contradictorio porque el presidente pide tregua y en la tarde ataca a la oposición”, comentó Héctor Guzmán.