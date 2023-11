¿FNP oficializará alianza con PRM? Juarez Castillo es visto en casa nacional donde se afinan acuerdos

Juárez Castillo, directivo de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), se reunió este viernes con altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en momentos en que el partido oficialista concretiza sus alianzas a nivel municipal.

Castillo fue visto por reporteros saliendo de uno de los salones de la casa principal del PRM en compañía de José Ignacio Paliza y de Eddy Olivares, presidente y vicepresidente del partido oficialista, respectivamente.

Debido al hermetismo y la restricción que mantiene el PRM, sin permitir el acceso de la prensa siquiera a la recepción de la casa nacional, fue imposible conocer cuántas serán las alianzas en común que llevarán ambas organizaciones políticas o si por el contrario.

El dirigente de la FNP asiste a esta reunión luego de que su padre y también presidente del partido que forma parte, Marino Vinicio Castillo (Vincho), expresara en abril que no formaría parte de la “gran alianza opositora”, encabezada por Leonel Fernández, por la Fuerza del Pueblo (FP), Miguel Vargas Maldonado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Danilo Medina, de la Liberación Dominicana (PLD).

Esto a pesar de que históricamente la FNP ha realizado alianzas con el partido morado y en el último certamen electoral con Fuerza del Pueblo, en torno a la figura de Leonel Fernández.

En aquella ocasión, Castillo dijo que no se integraría a la alianza si Leonel se unía al PLD, debido al “mal manejo” de Medina durante sus dos gestiones presidenciales.

“Llegó un momento que lo de Danilo Medina ya no era la omisión, si no la instigación a la ocupación… la cuestión del ‘vengan todos, vengan para acá que aquí se está mejor’ hecha desde el Palacio Nacional, por la oficina de comunicaciones de la Presidencia de la República, alta traición que no se paga ni con la vida”, expresó el abogado de profesión.