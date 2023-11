Ramfis acudirá al TSE para aprobación de candidatura tras rechazo de la Junta

Ramfis Domínguez Trujillo anunció que acudirá ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para agotar el proceso de certificación de su candidatura presidencial para las elecciones de 2024, ante el rechazo mediante resolución de la Junta Central Electoral (JCE).

A través de un comunicado de prensa el Partido Esperanza Democrática (PED), liderado por el nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo, explicó que el proceso “toma velocidad” con el rechazo mediante la resolución 755-23.

El escrito especifica que el “pronto rechazo” de parte del órgano electoral acelera el envío de la solicitud ante el TSE quienes, según el escrito, es el órgano que tiene las competencias para disponer la admisión definitiva.

“Depositar los documentos en la JCE, era simplemente parte del proceso, aclarando que la ley electoral obligaba agotar este paso antes de poder proceder jurídicamente”, se lee.

El comunicado informa que el conflicto se da por un choque entre los artículos 20 y 39 de la Constitución dominicana, respecto a la dominicanidad y los derechos, esto debido a que Domínguez Trujillo nació en suelo estadounidense.

"Al referirse al tema constitucional, el líder político afirmó la simpleza de la constitucionalidad, ya que el artículo 20 condiciona la Dominicanidad, choca directamente con el artículo 39 que garantiza la igualdad de todos los dominicanos, un derecho fundamental que la Carta Magna y los derechos universales exigen. Ramfis Domínguez-Trujillo asimismo asevera que este choque constitucional lo resuelve el artículo 74, que exige aplicar la favorabilidad de los derechos fundamentales a favor del titular, lo cual viabiliza la certificación definitiva de la candidatura", puntualiza.

A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO ÍNTEGRO:

La Junta Central Electoral emitió su resolución número 75-2023, rechazando la candidatura presidencial del candidato certificado por el Partido Esperanza Democrática en el mes de Octubre, agilizando así el proceso jurídico a favor de la certificación definitiva de su candidatura presidencial. “Un paso más agotado y uno menos que cumplir a favor de la certificación definitiva de la candidatura presidencial. Agradezco el pronto despacho de la @juntacentral, agilizando el curso de la acción jurídica. Con tiempo de más, llegaremos hasta el final y lograremos el cometido.” Este fue el mensaje colocado en la cuenta del candidato en la red social X, agradeciéndole a la Junta Central Electoral, el pronto despacho de su caso, cuestión que le permite presentar su caso ante el TSE, la instancia competente, que según el líder político, dispondrá la certificación definitiva de su candidatura a la presidencia de la República Dominicana.

En un video colgado en sus redes sociales el pasado 11 de Octubre, el día que fue presentada a la Junta Central Electoral su candidatura presidencial por el Partido Esperanza Democrática, Ramfis manifestó que su candidatura sería certificada definitivamente por el Tribunal Superior Electoral, afirmando que el proceso de depositar los documentos en la JCE, era simplemente parte del proceso, aclarando que la ley electoral obligaba agotar este paso antes de poder proceder jurídicamente.

“A pesar de nuestros mayores deseos de acudir directamente al Tribunal Superior Electoral, el órgano deliberativo que certificará definitivamente nuestras aspiraciones, el protocolo procesal jurídico nos obliga a depositar aquí primero, para luego incoar las acciones correspondientes en el TSE,” puntualizó.

Al referirse al tema constitucional, el líder político afirmó la simpleza de la constitucionalidad, ya que el artículo 20 condiciona la Dominicanidad, choca directamente con el artículo 39 que garantiza la igualdad de todos los dominicanos, un derecho fundamental que la Carta Magna y los derechos universales exigen. Ramfis Domínguez-Trujillo asimismo asevera que este choque constitucional lo resuelve el artículo 74, que exige aplicar la favorabilidad de los derechos fundamentales a favor del titular, lo cual viabiliza la certificación definitiva de la candidatura.

El presidente del PED, afirma en su alocución, que este proceso de ponderación jurídica es una atribución del Tribunal Superior Electoral, por lo que esperaba una pronta respuesta de la Junta Central Electoral.

“Este caso no requiere mucha deliberación, simplemente un proceso de ponderación jurídica. Nuestra Carta Magna es clara, y cuando hay dos o más artículos que colidan, se exige aplicar la favorabilidad en auxilio del peticionario. Este es un caso típico dentro de esta contemplación legal, y mucho más allá de otras condiciones que a mí específicamente me favorecen. La realidad es que aquí ha habido una seria discriminación, no en contra de Ramfis Domínguez-Trujillo, sino en contra de todos los dominicanos nacidos en el exterior. Este caso marcará un precedente histórico para estos legítimos hijos e hijas de nuestra Patria”, precisó.

El candidato presidencial del Partido Esperanza Democrática, hizo referencia al proceso del 2020, dejando claro que la conculcación de sus derechos, obedeció a las maquinaciones de una clase política viciada, y afirmando que la decisión de ser el primer candidato en depositar su candidatura ante la Junta Central Electoral, es parte de la estrategia, ya que le garantiza el tiempo necesario para agotar todos los procesos y garantizar la certificación de su candidatura.

“Quiero dejar muy claro que lo acontecido en el proceso pasado, no se va a repetir, donde con un oficialismo altamente cuestionado, una Junta Central Electoral viciada, y un COVID que provocó el estado de excepción que permitió al gobierno cerrar las cortes del país, nos troncharon el camino y me privaron de derechos constitucionales básicos. Es por esto que decidimos iniciar el proceso ahora, entendiendo que el momento es propicio para asegurar la victoria y que hay tiempo de sobra para llevar esto hasta las últimas consecuencias si fuera necesario. El pueblo está esperando con ansias esta candidatura, y nosotros se la vamos a garantizar”, concluyó”.