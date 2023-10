A esposa de Abel Martínez le preocupa creciente fuga de cerebros en el país

La esposa del candidato presidencial Abel Martínez expresó su preocupación por la creciente fuga de cerebros que afecta a República Dominicana, señalando que en la gran mayoría de los casos, los talentos que están migrando a otros países son jóvenes que no encuentran oportunidades en el país para poder desarrollarse.

“Eso mueve mi corazón porque no hay nada más doloroso que tener que abandonar tu tierra, porque en tu tierra no tienes oportunidades, porque en tu tierra no te ofrecen las garantías, no te ofrecen esa escalera ascendente para tu realizarte como persona y como profesional”, dijo Nahiony Reyes durante un encuentro con cientos de mujeres dominicanas en el Centro Cultural Alianza Dominicana de esta ciudad.

La comunicadora aseguró que el proyecto de su esposo tiene como protagonista principal al pueblo dominicano, tras destacar que la única forma de poder rescatar el país y llevarlo al camino de las grandes transformaciones es trabajando sin descanso para que en 2024 su cónyuge asuma la presidencia de República Dominicana.

Reyes expresó que la mujer dominicana siempre ha estado presente en la agenda política del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lo que, a su juicio, demuestra el alto grado de compromiso que tiene con el rol que deben ocupar las mujeres en la sociedad, creando plataformas de empoderamiento desde el ejercicio político.

“Abel tiene una capacidad inmensa de servicio y qué hermoso es cuando podemos servir y ser útiles para otros. Si algo ha caracterizado a Abel es que cumple con su palabra empeñada; eso es honrar con la verdad y está comprometido con el bienestar de todos los dominicanos en cualquier lugar donde se encuentren”, expresó.

Reyes aseguró que han asumido el proyecto presidencial de Martínez bajo la dirección y la sabiduría de Dios, además de que se construye con el apoyo constante de la colectividad.

“Por eso a partir del 2024 nos encargaremos de transformar todo el país y construiremos juntos, la mejor República Dominicana de toda la historia”, indicó.

Al encuentro asistieron damas representantes de diversos sectores de la comunidad dominicana en esa gran urbe, comprometidas con el proyecto de nación que encabeza Martínez.