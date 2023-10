Alcaldesa Carolina Mejía espera asistencia masiva de votantes en primarias PRM

La alcaldesa del Distrito Nacional y secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, dijo que espera que sea masiva la participación de los perremeístas en estas primarias internas.

“Si se diera el caso de que alguien que no pertenece a nuestro partido no se haya retirado del padrón por razones técnicas, sencillamente que no participe, pero lo que nosotros estamos esperando es una participación masiva de votantes”, aseguró Mejía.

“Más allá de las diferencias que podamos tener, queremos demostrar con hechos que nosotros somos una gran familia y que pensamos en nuestro país por encima de todo”, dijo.

La alcaldesa del Distrito votó en la Escuela Santa Teresa de Jesús, en el Distrito Nacional.