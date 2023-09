El PRM espera que más de 300,000 militantes voten en primarias del próximo domingo

La dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indicó que de los más 3,092,289 de perremeistas hábiles para ejercer el voto en las primarias cerradas del próximo domingo, esperan que la participación de sus militantes en el torneo interno supere los 300,000 sufragios.

De acuerdo a lo explicado por el presidente de ese partido, José Ignacio Paliza, esa ha sido la media de participación en los torneos internos para la elección de sus precandidaturas.

“El histórico en estos procesos, en nuestra experiencia, en eventos más competitivos, con más precandidaturas en debate, no solamente a nivel presidencial, si no senadurías, diputados, que en esta ocasión no acudirán a primarias, es de que participen más de 300,000, en la última convención esa fue más o menos la tendencia. Esperemos a ver cuántos participarían en este evento, pero por el entusiasmo creo que podemos ver alrededor de esa cantidad”, expresó el también ministro Administrativo de la Presidencia.

Precandidatos aceptarán resultados

El presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), Deligne Ascensión, explicó que debido al “espíritu de democracia” que se respira en el partido oficialista, está seguro de que todos los precandidatos aceptarán los resultados de esa contienda.

Cargos a escoger

En ese torneo interno, los perremeistas votarán mayormente para decidir quiénes serán sus representantes en las regidurías y direcciones municipales; además de la candidatura presidencial, y las alcaldías de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste.

Todo listo para las primarias

Luego de una reunión de la Dirección Ejecutiva, el PRM indicó que todo está listo de cara a las primarias que son organizadas por la Junta Central Electoral (JCE), órgano que dispuso la disminución de los centros de votación para estas primarias internas de 4,000 que se utilizan en las elecciones generales a 1,502 centros, por lo que es fundamental que cada militante verifique su centro con tiempo.

Los perremeistas podrán ingresar al portal web de ese partido para saber dónde les tocará ejercer el sufragio.

De no aparecer en la consulta de “padrón de primarias” la persona consultada no podrá ejercer el voto en las primarias, aunque tras concluir el proceso se volverá a retomar la jornada de crecimiento con miras a participar en las elecciones generales del 2024.

“A través de las redes sociales se ve el entusiasmo de los dirigentes del PRM con diversos videos invitando a su militancia a ejercer el voto”, señalaron.

Asimismo, el presidente ejecutivo de la CNEI, Dionicio de Los Santos, informó que ha estado acompañando a la JCE en el proceso de montaje y organización del proceso, esperan que sea bien concurrido, organizado y ágil.

“Es bueno destacar que la Junta Central Electoral (JCE) ha proporcionado una serie de videos educativos sobre el proceso en las mesas electorales para estas primarias”, añadió De Los Santos.

Las votaciones iniciarán a las 8;00 de la mañana y el proceso será clausurado a las 4:00 de la tarde.