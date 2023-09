Candidato alcalde del PLD en San Juan contradice a Abel Martínez: “Aquí en el PLD no hay aspirantes a senadores”

El reciente proclamado candidato a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el municipio de San Juan de la Maguana, Lenin de la Rosa, contradijo las declaraciones del aspirante a presidente de su entidad, Abel Martínez, sobre que la institución morada llevará un candidato a senador en la provincia.

De la Rosa dijo que en la provincia no hay aspirantes a senadores y que los primeros en sorprenderse fueron las personas que nombró Abel Martínez durante sus declaraciones el pasado sábado en San Juan.

“Aquí en el PLD no hay aspirantes a senadores y los primeros sorprendidos, además de mí, fueron los nombres de Abel mencionó”, expresó De la Rosa durante una entrevista en el programa Sol de la Mañana.

Abel Martínez, durante la proclamación de De la Rosa como candidato a alcalde del referido municipio, mencionó a Yomaira Medina y Mauro Piña, ambos de la provincia San Juan, como los posibles candidatos a senador.

Sin embargo, Lenin De la Rosa, además de sus dichos sobre la falta de un candidato a senador por el PLD, se mostró a favor de una hipotética alianza con el actual legislador de esa provincia, y miembro de la Fuerza del Pueblo, Félix Bautista.

“Yo tengo una relación primaria y buena con el senador Félix Bautista”, dijo Lenin durante la entrevista, al tiempo que fue preguntando sobre la posibilidad de ir en alianza con él, a lo que respondió “no me importaría, porque hay una sencilla razón, la popularidad que tiene el senador Félix Bautista, no se la he dado yo, no se la han dado los partidos, se la ha dado su trabajo”, expresó.