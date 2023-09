Expresiones de Abinader abren las puertas a un debate

En un fin de semana cargado de actividades políticas, unas declaraciones del presidente Luis Abinader sobre Juan Bosch desató una confrontación mediática en la que intervinieron los candidatos presidenciales Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo; Abel Martínez, del PLD y a la cual también se agregó el vocero de la Presidencia y otras figuras políticas.

Abinader se encontraba en una actividad en La Romana, como parte de su campaña para reelegirse, y ante decenas de personas que estaban presentes en el Polideportivo Eleoncio Mercedes, el mandatario se refirió al fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). “Si Juan Bosch estuviera vivo, con quien tuvimos una gran amistad familiar, estuviera del lado de la transparencia y no de la oscuridad”, dijo Abinader en su discurso. Pero también se refirió a José Francisco Peña Gómez, figura ideológica del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de quien aseguró que “estuviera contento, feliz de ver las acciones que está ejecutando el gobierno”.

“Porque todas sus ideas de justicia social la hemos aplicado duplicando las ayudas sociales en cantidad y en monto, seguro médico a todos los dominicanos, más viviendas a toda la población. Eso es la justicia social que soñó José Francisco Peña Gómez”, aseguró Abinader.

Poco después de Abinader haber emitido estas declaraciones, llegó la respuesta del expresidente Leonel Fernández, quien mediante la publicación de un tuit respondió indirectamente al mandatario.

“Si el doctor José Francisco Peña Gómez, con quien tuve una preciada amistad, estuviese vivo, estaría del lado de los pobres y no de algunos ricos”, arremetió Fernández.

Aunque la confrontación parecía estar destinada sólo entre mandatario y ex mandatario, apareció el vocero del gobierno, como tercero de la discordia, para responder la publicación de Fernández.

“El doctor José Francisco Peña Gómez estaría feliz de comprobar que la pobreza pasó del 39.7% en el 2012, cuando usted era presidente, al 27.7% con Luis Abinader. ¿Quién está más cerca de los pobres señor Leonel Fernández?”, cuestionó Homero Figueroa. La confrontación pasó a ser una guerra mediática en Twitter, agregándose al debate el candidato presidencial del PLD.

“Juan Bosch no conoció la hipocresía, la simulación ni el oportunismo. Nunca hubiera aceptado personas a su lado que actuaran de espalda a los intereses del pueblo. Jamás se caracterizó por atentar contra la dominicanidad y tampoco era amigo de las mentiras y de engaños”, escribió Martínez en su cuenta X.

También se sumaron al debate el ex vicepresidente, Rafael Alburquerque, Roberto Rosario, dirigentes de Fuerza del Pueblo; Vinicio Castillo, entre otros. “En 2004 Leonel Fernández encontró la pobreza en un 50% y la redujo a 39.7%; en cambio, este gobierno la encontró en 25.8% y hoy está en 27.7%. Peña Gómez estaría muy triste con esos números”, escribió Alburquerque en la red social en respuesta al vocero de la Presidencia.

Mientras que Roberto Rosario respondió: “Bosch y Peña estarían contentos, que entre el 2006 y 2019, más de 1 un millón 700 mil dominicanos salieron de la pobreza, un 63.3%, según Naciones Unidas. En esta gestión ellos morirían de vergüenza, porque aumentó la desigualdad y volvieron a la pobreza, muchos de los que fueron impactados por esas políticas sociales”.

En el caso de Vinicio Castillo, arremetió contra el expresidente Fernández: “Es increíble. Leonel Fernández hablando de ricos, al lado de un grupo de ladrones de fondos públicos que están hoy acusados en tribunales de actos de corrupción”.

Controversia

Posiciones encontradas

Alianza.

En una entrevista publicada en Listín Diario, el 5 de este mes, Roberto Rosario, coordinador de la comisión de alianzas de la FP, expuso que no se trata de una participación electoral, sino de llegar al gobierno e impulsar cambios.



Opositores.

En esa ocasión, Roberto Rosario recordó que se trata de un polo opositor, no gubernamental, por lo que solo podrán integrarse partidos políticos que no acudan aliados al partido de gobierno. Evidencia del interés que hay de sacar al PRM del poder.



“Desenfocado”.

Vinicio Castillo aseveró que en el caso de la corrupción va por cientos miles de millones. “Leonel Fernández luce desenfocado y desacertado. No le luce hablar de ricos.”