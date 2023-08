Eduardo Estrella sobre su futuro: “Mi aspiración es que Luis Abinader vuelva a ser presidente”

Tras concluir su período al frente del Senado de la República, Eduardo Estrella, legislador de Santiago, dijo que está comprometido a trabajar para la reelección del presidente Luis Abinader.

Durante la sesión constitucional que dio apertura a una nueva legislatura, el legislador dijo que sus aspiraciones son apoyar a Abinader y a los candidatos de su partido Dominicanos por el Cambio.

“Mi aspiración es que el presidente Luis Abinader vuelva a ser presidente y apoyar a los candidatos de Dominicanos por el Cambio y los partidos aliados en el país”, comentó Estrella.

Sobre la elección de Ricardo de los Santos como nuevo presidente del Senado, Estrella le auguró éxito y dijo que “va a hacer un gran trabajo, tiene buenas ideas y muchas innovaciones, debemos apoyarlo”.

Por otro lado, dio que también mantendrá su rol de “enlace” para la ejecución de los proyectos estratégicos del Estado”, pero comentó que dicha función no tendrá ningún tipo de salario.

“Yo no soy a tener un salario en el Palacio (Nacional), se me pidió colaborar con la agenda legislativa y ayudar al proyecto del país y aportar como siempre he venido haciendo. Solo visitaré el Palacio cuando me invite y siempre que necesiten mi opinión en algún asunto ahí estaré”, comentó.