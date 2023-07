Roberto Salcedo, muy molesto, estalla contra Domingo Contreras

El exalcalde del Distrito Nacional Roberto Salcedo estalló contra el precandidato a alcalde del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, Domingo Contreras

En una entrevista ofrecida al programa “Politiqueando”, conducido por Manolo Ozuna y Anabelle Alberto, Salcedo tildó de “poca moral” a Contreras y desmintió haber rechazado la invitación de salir a las calles a buscar votos durante la campaña electoral.

También puso en duda su compromiso con el medio ambiente, del cual el miembro del PLD pregona públicamente.

“Domingo Contreras es una persona que no tiene calidad para hablar, lo último que ese señor tiene es una fundación para premiar las buenas practicas ambientales y yo tengo las fotografías de los afiches de él pegados en los arboles con clavos”, dijo Salcedo.

El ex alcalde denunció además que supuestamente Contreras realizaba gestiones a su espalda para que se aprobaran nuevas vallas publicitarias con el propósito de que estos le apoyaran al momento de lanzar su candidatura a la alcaldía.

"Mientras nosotros no manteníamos defendiendo esta ciudad (Distrito Nacional) para que no se colocara una valla más, él a espaldas mías convido al director de tránsito urbano para que le aprobara a una empresa 100 nuevas vallas, a otra 45 y a otra 65", expuso durante el programa, transmitido en YouTube.

Continuó diciendo que al darse cuenta pidió la renuncia inmediata del director de tránsito urbano, quien al poner la carta de renuncia exclamo que “de allá arriba me metieron en un lío y me dejaron solo”, según Salcedo refiriéndose a Contreras, que en ese momento era Secretario General de la alcaldía.

Asimismo Salcedo bautizó a quien fuera su compañero de partido como “una persona que en el marco teórico es formidable pero en la práctica los hechos están ahí”, cuestionando la preparación de Contreras.

“A mí que no me vengan con ese argumento de que él es más preparado, eso es mentira, lo que pasa es que se venden y uno cree que es lo máximo porque son teóricos entonces confunden a la gente. Al final es una persona que en marco teórico es formidable y en la práctica los hechos están ahí”, manifestó.

En ese mismo sentido recalcó que en los momentos cumbres del ayuntamiento el militante peledeísta ya no estaba en el cabildo.

“En los momentos cumbres del ayuntamiento ya Domingo Contreras no estaba en el ayuntamiento, cuando surge Brillante Navidad, él no estaba en el ayuntamiento, él no estaba cuando se hizo la gran recuperación de ese parque, ya él había salido cuando se inició ese proceso”, puntualizó.

De igual forma expresó que Contreras utilizaba el ayuntamiento para realizar reuniones políticas luego de la hora de salida del alcalde (6:00 de la tarde).

Domingo Contreras renunció del cargo de Secretario General del ayuntamiento en el 2012 y perdió en el 2020 en sus aspiraciones a la alcaldía a manos de Carolina Mejía.

Por su lado Salcedo renuncio del PLD en el 2020.