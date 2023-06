El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que la comisión que estudio el conflicto en la Cámara de Cuentas comprobó que hubo faltas muy graves para recomendar al pleno de ese órgano acusar ante el Senado de la República el inicio de un juicio político.

Pacheco indicó que la comisión comprobó que hubo usurpación de funciones, aperturas de sesiones irregulares, informes incompletos, auditorías "escondidas", alteración de actas y otros aspectos encontrados.

Pacheco, en una rueda de presa este jueves, reaccionó a los comentarios de voceros y legisladores de oposición, quienes cuestionaron la decisión de proceder con un juicio político, argumentando que no había razones suficientes para hacer la acusación ante el Senado.

"Me ha extrañado el hecho de que he visto en distintos medios que voceros autorizados de los partidos de oposición han dicho que no votarían por la decisión de refrendar la decisión de la comisión respecto a la Cámara de Cuentas", expresó Pacheco.

El presidente de la Cámara Baja informó que consulto al presidente y miembros de la comisión, quienes le comentaron las faltas graves que cometieron los miembros de la Cámara de Cuentas.

Entre lo encontrado, Pacheco reveló que miembros abrían sesiones del pleno de manera "irregular" para tomar decisiones entre ellos.

También indicó que comprobaron que había archivos de auditorías que "preferencialmente se guardaban, prácticamente se escondían", así como la alteración de actas.

Además, dijo que hubo usurpación de funciones, ya que "algunos miembros", que no llevaban la parte administrativa, realizaban traslados irregulares de personal.

"Si ante toda esas evidencias que encontró la, y que así está rindiendo el informe, la oposición prefiere mantener esa situación, entonces será responsabilidad directa de los miembros de los partidos de oposición cargar con la responsabilidad de mantener esta Cámara de Cuentas", Manifestó Pacheco.