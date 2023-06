Bolívar Valera (El Boli), diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Santo Domingo Este, dejó a entender su salida de ese partido con un mensaje de agradecimiento hacia la militancia morada.

“En mi necesidad de aportar a mi comunidad desde la política, encontré un grupo de hombres y mujeres que me recibieron con los brazos abiertos y me dieron la oportunidad y la confianza de servir a mi comunidad desde la Cámara de Diputados de la República; me refiero a mis compañeros del PLD, a los cuales no puedo expresarles más que mi gratitud eterna”, expresó Valera.

El también productor de radio manifestó su gratitud a los dirigentes y militantes por su acogida y oportunidades, sin embargo, dijo: “Es tiempo de seguir trabajando y aportando a mi país desde otros espacios”.

“La vida se trata de crecer, evolucionar, de transformarse, de ir forjando nuestro propio camino. Mi compromiso con la comunidad y mi país trasciende siglas y colores”, aseguró.

En su mensaje, Valera aseguró que el agradecimiento es “parte principal de un hombre de bien” y que la política le dio la oportunidad de "marcar una diferencia" en la vida de las personas.

Además, que desde muy joven se involucró en lo relacionado con el bien común y el apoyo a la gente, pero que servir a la comunidad no solo implica buenos deseos, sino que se necesitan "acciones concretas”.