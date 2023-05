Francisco Javier sobre alianzas: “El PLD nunca ha ganado sin alianzas... hoy nadie gana solo”

Francisco Javier García, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó que a pesar de que “mucha gente” puede interpretar que esa organización política es “antialianzas”, nunca han ganado unas elecciones sin ir aliados a otros partidos políticos.

Puso como ejemplo las elecciones presidenciales del 2012, cuando Danilo Medina ganó la presidencia del país. Indicó que para esa fecha fueron unificados a 14 partidos y que igual situación se realizó en el 2016, con el segundo mandato de Medina, que fueron unidos a 13 organizaciones políticas.

Expresó que la única vez que han perdido unas elecciones “fue cuando llevamos la menor cantidad de alianzas”, refiriéndose a las elecciones de 2020, cuando se agruparon con otros nueve partidos.

“En esta estructura que hay de cara al 2024, hoy nadie gana solo y el que diga que gana solo está hablando mentira… Hoy el escenario dice que nadie gana solo”, dijo al señalar que para que una persona gane en primera vuelta se necesita que quien quedé en tercer lugar obtenga menos del 10%.

Al participar en una entrevista en el programa “Hoy Mismo La Súper 7”, García indicó que una alianza es una oportunidad que se tiene de sumar a “tu causa”, gente que tiene otra causa, por lo que hay que abrir un abanico de opciones sobre la unificación con otros partidos de cara a las elecciones.

“A los militantes, a los dirigentes de los partidos hay que tratarlos con delicadeza, por ejemplo ahora que se estuvo hablando el tema de las alianzas yo soy partidario de que a nadie se le diga ´quinta columna´ porque esté de acuerdo con una posición. A la gente hay que tratarla con respeto y todos los temas vamos a discutirlo”, dijo en la entrevista.

“Aunque tú no hagas alianza con alguien, tú tienes que hablar con todo el mundo”, dijo.

En ese sentido expresó que de cara a las elecciones de 2024 y los indicadores de una segunda vuelta, propuso hace seis meses en el Comité Político de su partido, con la consulta previa a Abel Martínez, un pacto de no agresión con todos los partidos de oposición “porque nos vamos a necesitar y el que más lo va a necesitar a los otros vamos a ser nosotros, porque yo estoy convencido ´decía ahí´ que nosotros vamos a clasificar en el primero o en el segundo y cómo yo voy a ir a buscar los votos tuyos si yo te estoy diciendo ahora o mañana o cuando sea, barriga verde, ¡no!, yo tengo que establecer una línea de comunicación positiva si queremos ganar”.

Explicó, además, que el tema de las alianzas en el PLD es un tema “exclusivo” a debatirse en el Comité Político, por lo que se formó una comisión, en su ausencia, de cuatro personas para que llevaran una propuesta a ese Comité.

Esas cuatro personas eran Danilo Medina, Abel Martínez, Charlie Mariotti y Francisco Javier, pero la comisión “nunca se ha reunido, lo que quiere decir que nosotros no tenemos posición sobre eso”.

Francisco Javier García mencionó que a pesar de que algunos miembros de ese partido han hablado con otros partidos de cara a alianzas, el tema nunca se ha discutido en el Comité Político.

“Lo que sí acordó es que ese tema no se debatiera públicamente”, dijo.

"Una alianza es una oportunidad que tú tienes de sumar a tu causa a gente que tiene otra causa, en otras palabras: como es una oportunidad hay un refrán que dice que las oportunidades son calvas y se agarran por los cabellos, entonces el tema de las alianzas lo primero que tú tienes que poner sobre la mesa es el abanico de opciones para las alianzas: con este me conviene, con este no me conviene", dijo.