PLD marcha en Santiago en protesta por el alto costo de la vida

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) marchó este sábado por las calles de Santiago, en una protesta encabezada por Abel Martínez, contra el “desinterés por la gente” que ha demostrado el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La marcha, caminata, inició en el Club Sameji.

“Asuma su responsabilidad, porque este país merece un liderazgo responsable, capaz y preparado, que sepa retomar el rumbo y llevarnos nuevamente hacia adelante”, proclamó el presidente del PLD en Santiago Antonio Peña Mirabal.

Los miembros del partido morado transitaron calles de los barrios El Ejido, Mejoramiento Social, Ensanche Bolívar, concluyendo en el sector conocido como los Platanitos en las inmediaciones del Estadio Cibao.

Los miembros del partido morado mostraron afiches, letreros en cartón y cartulinas protestando con los altos precios de la comida, medicamentos, además de la inseguridad que vive el pueblo dominciano.

“Huevos a nueve pesos, pollo a 95 pesos, alquileres por las nubes. El Botellón de agua a 100 pesos. No queremos viajes en Yola ni la vuelta por Mexico. Abandono del Campo. No podemos estirar más el peso. Nuestros viejitos se nos mueren por medicamentos caros. Todo sube nada baja. Incertidumbre en los barrios por falta de seguridad. Esto no lo aguanta nadie”, eran algunas de las frases escritas.

Junto a Abel Martínez desfilaron sus compañeros de organismo Jaime David Fernández Mirabal, Ramón Ventura Camejo, José Ramón (Monchy) Fadul, Francisco Domínguez Brito, Johnny Pujols, Carlos Amarate Baret e Yván Lorenzo, entre otros.

Por igual recorrieron el trayecto a pie los aspirantes a las diferentes posiciones electivas y los actuales congresistas y regidores en Santiago de los Caballeros y los miembros de las direcciones provincial y municipal

“Al PLD sí le duele la gente. Siempre hemos defendido y defenderemos a los que menos tienen, a los trabajadores, a los de abajo, porque queremos un país más justo, donde se respeten los derechos de todos y sobre todo, donde se gobierne para todos y todas, no solo para unos pocos privilegiados” dijo Antonio Peña Mirabal.