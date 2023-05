Fernández sobre medidas penitenciarias de Bukele: “Yo no estoy enteramente de acuerdo”

El expresidente de la República, Leonel Fernández, se refirió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como un hombre que “ha roto con el esquema tradicional” en cuanto a sus medidas para contrarrestar a los pandilleros y a la delincuencia en ese país centroamericano.

“Yo veo que la gente, por ejemplo, aplaude mucho a Bukele, en El Salvador”, comentó el también candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo (FP), para las elecciones del 2024.

Estas medidas, como la prohibición de la comida a los reclusos, a fin de acabar con las pandillas, no han sido del agrado para Fernández, según sus declaraciones.

“Yo no estoy enteramente de acuerdo, porque hay violación a los derechos humanos. O sea, tú no puedes decir: ‘ahora no le voy a dar el desayuno ni la comida’. No, tú no puedes hacer eso”, indicó.

El exmandatario enfatizó que las personas privadas de libertad aún “tienen derechos”.

“Tiene derechos a la alimentación y usted no puede decir eso. Pero, la gente lo que ve es que él (Bukele) ha roto con un esquema tradicional que no funciona”, agregó.

Ante esto, sugirió que se busquen nuevos métodos, que sustituyan los que no funcionan del pasado.

“Tenemos que buscar esas fórmulas, con la violencia, con la criminalidad, con la violencia de género. Todo esto requiere nuevos métodos, nuevos estilos para poder dar con eso”, dijo Fernández.

Medidas para la violencia de género

Para Leonel Fernández, medidas como el “trabajador social” y el “médico de familia”, podrían contrarrestar la violencia de género en el país.

Propone que se tenga una “base de datos por familia”, con el objetivo de que estos profesionales las visiten y, posteriormente, levanten un “perfil” de cada uno de los miembros.

“Si hay familias que requieren algún tipo de atención especial: ‘tutorías, trabajos psicológicos’, pues eso se busca con anticipación. Parejas en conflicto, porque el médico de familia va a descubrir que hay parejas en conflicto y, por tanto, puede tener algún tipo de mediación previa, que esos conflictos lleguen a la agresión física”, explicó el candidato presidencial.

“Ese registro no lo tenemos, porque el trabajador social que trabaja con la familia, no existe en la República Dominicana”, declaró.

Ante esto, propuso crear carreras universitarias afines con estas prácticas.