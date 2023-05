Presionar a empleados públicos, un vicio recurrente en los gobiernos

Las mieles del poder son un placentero elixir que puede llegar a causar adicción en aquellos funcionarios que logran disfrutar de ellas, llevándolos al punto de tomar medidas arbitrarias contra sus subalternos con el fin de seguir recibiendo los beneficios de estar al mando.

En el país tenemos varios ejemplos de funcionarios públicos que para mantener el poderío en su posición han cometido la indelicadeza de amenazar a sus subarternos de desvincularlos de sus empleos si no respaldan al partido de turno en sus actividades, una acción que viola el artículo 289 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral número 15-19.

Uno de los casos más sonados fue protagonizado en febrero de 2020 por el entonces director del Departamento Aeroportuario, Marino Collante, en el último período de gobierno de Danilo Median.

En esa ocasión el funcionario amenazó con cancelar a miembros del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) que laboraban en esa institución si no votaban por los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en plena contienda electoral.

“El reformista que no apoye y que trabaje conmigo que se prepare... yo, Marino Collante, no voy aceptar eso a nadie, a mi nadie me va hacer musaraña”, fueron algunas de las expresiones documentadas en un video. Por el hecho el Partido Revolucionario Moderno (PRM) depositó una denuncia ante la Procuraduría General, en contra de Collante y del entonces senador Félix Vásquez.

Alcaldesa Peña Sánchez

La alcaldesa del municipio Esperanza, Ana Jacqueline Peña Sánchez, también se volvió tendencia en 2020 al circular en las redes sociales un audio con supuestamente su voz, en el que se escucha amenazar a sus empleados. “Si me dicen que perdimos el Ayuntamiento porque ustedes votaron por otro, el 18 le hago la cancelación…mi madre que lo cancelo en el nombre del Padre. Se van todos. Ustedes tienen empleo hasta el 16”, citaba audio.

Peña Sánchez aseguró que esa no era su voz y se reunió con el presidente de la Junta Electoral de la referida localidad, Eddy Augusto Gutiérrez, para que se iniciara una investigación.

Lucía Medina

A la lista se suma la exdiputada de San Juan de la Maguana, Lucía Medina, a quien en un video se le vio y escuchó exhortar a los empleados publicos apoyar al PLD, en ese momento instalado en el poder.

“¿Ustedes quieren las Tarjetas de Solidaridad? ¿Ustedes quieren que no se acaben el Bono Gas y Bono Luz? ¿Ustedes quieren que no le hagan las obras que Papito les dijo que va hacer?”, preguntaba la también hermana del expresidente Medina en un mitin realizado durante la campaña electoral del 2020.

Alcalde Cholitín

En agosto del año pasado Rafael Barón Duluc (Cholitín), alcalde de Higüey, estuvo en el ojo púbico luego de que se públicara una nota de voz, donde a modo de “consejo” recomienda al periodista Wilquin Paniagua Cedano tener cuidado con el el jefe de seguridad del ayuntamiento.