Vinicio Castillo dice propuesta resolución de JCE sobre reservas viola Constitución

El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, se unió a diversos partidos de oposición que se mostraron en contra de las reservas del 20% de las candidaturas a nivel municipal y congresual, propuesta por la Junta Central Electoral (JCE), debido a que “viola la Constitución y la Ley de Régimen Electoral, al limitar y restringir la capacidad de los partidos para concertar alianzas y coaliciones electorales”.

Castillo llamó al pleno del órgano electoral a realizar una audiencia pública con todos los partidos políticos para discutir el tema.

“Hago un llamado al presidente de la Junta Central Electoral a que convoque esa audiencia para demostrar ante el país que la JCE no puede usar el tema de las reservas de candidaturas del 20% para coartar el derecho de los partidos a concertar alianzas o coaliciones. La Ley de Régimen Electoral, en todo su articulado referente a alianzas y coaliciones, no limita a que estas deban hacerse sólo en un 20%. Se quiere confundir el tema de las reservas, que está en la Ley de Partidos, para preservar los derechos adquiridos de los candidatos que van a primarias internas. La voluntad del legislador es muy clara en la Ley de Partidos y lo que busca es que no se despoje a ningún precandidato de su candidatura, una vez inscrito en un proceso de primaria o electo en la misma, para cederla en alianzas o pactos electorales”, dijo.

El también exdiputado, explicó que en las elecciones pasadas la propia Junta Central Electoral admitió el tema del 20% de reservas aplicado a la totalidad de las candidaturas, lo que permitió que la oposición formara una coalición congresional y municipal igual que el PLD gobernante con sus aliados.

"El proyecto de resolución inexplicablemente busca cambiar las reglas de juego y, de aplicarse, levantará innecesariamente sospechas legítimas sobre la imparcialidad de árbitro electoral de la actual Junta Central Electoral", concluyó Castillo Semán.

El borrador de resolución presentado por la JCE establece que las reservas de candidaturas deberán ser realizadas por cada nivel de elección. Esto, a diferencia de como se venía aplicando hasta la fecha, que era de un 20% de las candidaturas a nivel universal.

Al igual que la Fuerza Nacional Progresista, Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, expresaron su descontento con la propuesta de resolución.

“La JCE hace Interpretación incorrecta al Art. 58 Ley 33-18, que establece la reserva será por el máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalente al 20% del total de nominaciones para puestos electivos. Mal mensaje, cambiar y ceder a oficialismo, en contra de ley y partidos; se busca torpedear un gran bloque de alianza opositora, cosa que no podrán", indicó Javier Ubiera, suplente de delegado ante la JCE de la Fuerza del Pueblo.

Mientras que José Dantes Díaz, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), resaltó que el presidente Luis Abinader expresó que las candidaturas deben ser reservadas un 20% por cada nivel electoral y que justo un día después la JCE pública el borrador de resolución que recoge la idea emitida por el mandatario.

“Hoy (ayer) la JCE publica un borrador de resolución que recoge eso mismo y acto seguido Paliza lo celebra. Se ve el refajo...Abinader bajó raya a la JCE antes de irse de viaje, así no habrá confianza electoral”, agregó Dantes.