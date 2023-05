Vincho Castillo afirma que FNP no participará en “alianza opositora” encabezada por Leonel en 2024

El presidente del partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), Marino Vinicio "Vincho" Castillo, afirmó que no formarán parte de la “gran alianza opositora” que está supuesta a conformarse para las elecciones municipales, presidenciales y congresuales si la misma incluye al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual es encabezado por el exmantario Danilo Medina.

A través de la transmisión de su programa “La Respuesta”, Castillo dijo que debido al mal manejo que realizo el expresidente Medina en su gestión ante la migración haitiana, la FNP “no formará parte de ese tipo de alianza degenerativa”.

“Llegó un momento que lo de Danilo Medina ya no era la omisión, si no la instigación a la ocupación… la cuestión del ‘vengan todos, vengan para acá que aquí se está mejor’ hecha desde el Palacio Nacional, por la oficina de comunicaciones de la Presidencia de la República, alta traición que no se paga ni con la vida”, expresó el abogado de profesión.

Video Fijó la posición de la Fuerza Nacional Progresista para las próximas elecciones generales

Vincho en La Respuesta de este domingo 30/04/23

Las declaraciones de Castillo resaltan ya que la FNP había formado parte de los bloques de alianza que se conformaron alrededor de la figura del exmandatario Leonel Fernández.

Mediante un comentario en su cuenta de Twitter, Vinicio Castillo Semán, recalcó que si “Leonel Fernández pacta con Danilo alianza municipal, congresional o presidencial, se aleja de FNP”.