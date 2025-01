Realizan redadas migratorias en Dajabón: niños y adolescentes entre los detenidos con sus padres

Agentes de la Dirección General de Migración y militares del Ejército de la República Dominicana han detenido en redadas una gran cantidad de haitianos entre ellos niños y adolescentes con sus padres y que serán repatriados en las próximas horas.

Un equipo de reporteros filmó el momento en que madres con los niños cargados bajaban de los camiones en el Centro de Interdicción Migratoria en Dajabón para ser procesados y luego repatriados hacia Haití a través del puente que une Juana Méndez con Dajabón.

Hombre bajando a niño de camión de Migración.Goidy Reyes

Una fuente militar informó a este medio que agentes de la DGM y del Ejército realizaron varias redadas la madrugada de este martes en varios sectores de Dajabón logrando la captura de una gran cantidad de indocumentados entre ellos parientes con niños.

Por el momento se desconoce la cantidad exacta de cuántos menores haitianos han sido repatriados junto a sus padres.

Llamado

Habitantes de la provincia fronteriza de Dajabón hicieron un llamado a la población dominicana a no vender propiedades ni alquilar viviendas a ilegales haitianos.

El alcalde por Dajabón Santiago Riverón dijo que el Ejército de la República Dominicana y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) están haciendo su trabajo, pero que la población debe de colaborar para evitar la presencia de indocumentados haitianos en el país.

“Ahora nosotros como ciudadanía tenemos también que poner de nuestra parte, no permitir que los haitianos estén en nuestra plaza, no alquilarles viviendas a ilegales haitianos, no véndeles propiedades a indocumentados haitianos, eso es una parte de los civiles de la sociedad, no de los militares”, dijo el alcalde.