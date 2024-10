Director Migración supervisa labores en zona de Pedernales

El director General de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, supervisó esta zona fronteriza en los lugares donde frecuentan haitianos, y estrechó su contacto con las autoridades en busca de regularizar el estado migratorio que se da por esta zona con Haití.

Lee Ballester, también se acercó a la puerta de acceso al territorio haitiano, entró a la oficina de Migración y pasó revista en el centro biométrico a un extranjero con quien conversó y lo escuchó sobre el intercambio comercial que se realiza por este lado fronterizo.

Al resaltar la gran cantidad de proyectos que desarrolla el gobierno para el polo turístico, Lee Ballester dijo que llegó a Pedernales para ver los flujos migratorios, cuáles han sido los cambios, los informes de inteligencia y haciendo una comparación con la situación actual, escuchando las opiniones de los dominicanos y los pareceres de nacionales haitianos sobre las actividades que se desarrollan entre Pedernales y Haití.Señaló que Pedernales tiene un flujo migratorio no tan elevado como en otras comunidades, debido a que es un lugar muy apartado, pero que no deja de ser una ruta significativa, aunque no descarta que se tenga un movimiento migratorio a través de Pedernales mayormente en las actividades comerciales con un gran dinamismo económico.

“Mayormente las actividades comerciales que se dan por Pedernales pertenecen a las comunidades haitianas de Anse-a-pitre, Jacmel y otras pertenecientes al suroeste de Haití, con un gran dinamismo, pero que es una de la zona de la frontera que está en calma, y que existe intercambio de diferentes rubros y estamos viendo cómo camina eso” expresó Lee Ballester al ser abordado sobre tema migratorio.

Significó que ya saben cómo están las comunidades de ambos lados en las cuales se busca prevenir nuevos asentamientos en la zona.

Dijo que está entregado a la causa y el compromiso día y noche, alertando a todos los empleados de la institución que dirige, así como al sector privado sobre la importancia que se debe mantener con la contención del flujo migratorio para seguir salvaguardar la identidad, la soberanía, los principios, valores y la cultura del país.

El director de Migración recorrió además todo el perímetro del muro o verja que se construye y que está avanzado para ser inaugurado en más de tres kilómetros a finales de este mes o a principio del próximo año.

Lee Ballester llegó a la zona de Cabo Rojo donde se reunió con representantes de los contratistas de los hoteles, carreteras y la planta de tratamiento que se construye para el proyecto de desarrollo turístico donde los trabajadores en sus mayorías son de nacionalidad haitiana.

En una reunión con los representantes de las obras en Cabo Rojo, Lee Ballester los escuchó y recibió un informe de los haitianos que laboran en las obras, según se dijo son transportado en horas de la mañana y luego regresados a su territorio, dado a que dominicanos en Pedernales no le gusta trabajar porque entienden que el salario es bajo.

En su recorrido, el director de Migración estuvo acompañado por el contralmirante Juan Gilberto Núñez Abreu, el director de Control Migratorio, capitán de navío Wander Almonte, el director de Inteligencia Migratoria, coronel del Ejército Manuel A. Carrasco Guerrero, ERD, Encargado de Interdicción Migratoria.