Grupo haitiano bajo detención en Haina por Migración sale libre luego de depuración

Después de agotar el proceso de depuración, que consiste en tomar sus huellas dactilares y confirmar si tienen o no sus documentos al día, al menos 12 personas de nacionalidad haitiana y una que afirmaba ser dominicano, fueron liberadas en el Centro de Acogida Vacacional Haina.

Así lo documentó ayer, al mediodía, un grupo de periodistas que se encontraba en las afueras del centro a la espera de alguna novedad en torno a la jornada masiva de repatriación contra migrantes haitianos en estatus irregular, que ha ejecutado el Gobierno desde hace casi tres semanas.

Todo transcurría de manera regular a diferencia de otros días. Al menos dos camiones de control migratorio llegaron al Vacacional con un número muy inferior de detenidos hasta las once de la mañana y pocas personas permanecían afuera pendientes de la situación legal de un pariente o conocido.

Lurdenia Montisol era una de ellas. La mujer de nacionalidad haitiana esperaba impaciente, porque su hijo de 20 años estaba detenido en el centro. El joven nació en Haití, pero se ha criado en República Dominicana. Su madre aseguró que tiene sus papeles.

“Tú sabes cómo es la situación con los haitianos aquí. Si tiene los papeles es lo mismo”, le dijo Montisol a los periodistas, en referencia a su hijo que, pese a tener sus documentos, fue arrestado por las autoridades migratorias.

En pocas horas, su hijo fue liberado junto a otros 11 haitianos y otra persona, que alegaba ser dominicano: “La policía me agarró, le enseñé mi cédula, me trajeron para acá y me trataron como a un haitiano”, le contó a la prensa.

Montisol, al ver a su hijo, Mason Steven, le abrió los brazos y se lanzó sobre él. Steven, sonriente, sacó la lengua de la felicidad. “Por fin. Gracias al señor”, clamó la señora.

Steven fue detenido en medio de una redada por miembros de la Dirección General de Migración (DGM) el pasado domingo 20, cuando salía de trabajar. Desde ese día estaba en el Vacacional, donde amaneció y luego fue depurado.

“Saliendo del trabajo (los agentes) me pidieron los papeles. Se los enseñé y me dijeron que no, que los papeles que tengo son falsos. Cuando llegué al cuartel de Guerra, me llevaron para el hospital para hacerme una prueba a ver si me dieron algún golpe y luego me llevaron para Migración”, dijo Steven.

“Están agarrando a uno de manera injusta, porque si uno está legal, les enseña los papeles a ellos, no nos tienen que agarrar”, lamentó.

Preguntado sobre las atenciones que recibió y las condiciones en las que se encontraba, Steven contó que el lugar donde estuvo retenido “no estaba mal”. Añadió que cenó pan con chocolate y otro tipo de comida, que no especificó.

menor de edad detenido, según su padre

“Tengo un hijo aquí. Lo agarraron ayer (domingo 20) como a las siete de la mañana adentro de mi negocio”, denunció Gibson, un hombre de nacionalidad haitiana que tiene 16 años viviendo en República Dominicana. Se gana la vida con la venta de pollos.

Su hijo, de 16 años, fue arrestado y subido al camión por agentes migratorios. Cuando todo ocurrió, Gibson estaba vendiendo pollos en la calle, según les ha contado a los periodistas.

“Después, regreso (al negocio) y me llama: ‘Papi, Migración me agarró’. Como tú puedes creer que un niño de 16 años, adentro de mi negocio, fuese agarrado”, se cuestionó, visiblemente molesto.

Los documentos del menor de edad, que nació en República Dominicana, los tiene su madre, quien reside en Haití, de acuerdo con Gibson.

“La mamá no está aquí. Hace como ocho meses que nos dejamos. Tú sabes que una mujer no va a soltar los papeles a su padre. La mamá tiene sus papeles”, dijo el señor, al tiempo de agregar que él también tiene sus documentos al día.

Hasta el mediodía de ayer, cuando un grupo de haitianos fue liberado, su hijo aún se encontraba dentro del Vacacional.