Dominicana fue a Israel para fiestas bíblicas y terminó varada en hotel por cuatro días

Una dominicana residente en Italia va cada año a Jerusalén para celebrar las fiestas bíblicas en la Tierra Santa. Lo que nunca imaginó fue que la mañana del sábado 7 de octubre, cuando ya esperaba un avión de regreso a casa, comenzaran a bombardear la ciudad.

En una conversación con Listín Diario, Dessire Pujols, una cristiana evangélica, contó que de inmediato le cancelaron los vuelos, y el grupo de peregrinos, en total 38, de diferentes partes del mundo, tuvo que tomar un autobús devuelta al hotel y ver de camino la destrucción causada por los primeros bombardeos.

Se quedaron en el hotel por cuatro días, le cancelaron los vuelos en cuatro ocasiones, y mientras, lejos de su familia, tuvo que escuchar las alarmas de alerta, las bombas, y permanecer en un búnker para salvar su vida.

La pesadilla siguió hasta que por fin el pasado martes en la noche pudo regresar a su residencia.

“Fue bien difícil, bien frustrante porque aparte de que sufrimos estar en primera fila, estar en la guerra con la familia lejos, nosotros amamos Israel y verlos así sufriendo bajo ataque es bien difícil”, señaló la joven originaria de Ocoa, una localidad en el sur de República Dominicana.

Cuando comenzó a ver los bombardeos, Desiree pidió a Dios una segunda oportunidad.

“Mi oración allá era Señor, yo no sé si me llegó mi momento, pero por favor limpia todo lo que hay en mí, a fin de que yo no vaya a morir en pecado… Por muchos momentos pensé en escribirle a mis hijos, pero no tenía el valor hasta que en cierto momento cogí mi teléfono y le escribí a mi suegra y borré el mensaje como cinco veces, y le dije ‘cuide a mis hijos, qué Dios los bendiga, y busquen de Dios’, era lo único que me salía decir, porque en un momento como ese debes pensar que es tu último momento”, dijo Pujols.

Ahora le agradece a Dios poder estar con vida y contar lo que vivió durante su viaje.

“Pienso que ninguna palabra resumé lo que vives ahí cuando te encuentras en persona, no son palabras, es un sentimiento que lo vives solo estando ahí”, manifestó.

Muertos

El número de muertos causados por los bombardeos israelíes en Gaza ya supera los 1,500, según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, mientras que el saldo de víctimas de lado israelí causado por el ataque de Hamás se mantiene de momento en torno a 1,300.

A estos 1,300 muertos en Israel se añade un total de 3,268 heridos hospitalizados, de los que 28 están en estado crítico, 348 graves y 581 moderados, de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Sanidad israelí.

En el lado de Gaza, a la cifra de 1,537 muertos -incluidos 500 niños y 276 mujeres-, se agregan 6,612 heridos de diversa consideración; así como 32 muertos en Cisjordania, además de unos 600 heridos, de los que 190 han requerido hospitalización.

Entre los muertos de Gaza se cuentan ya diez miembros de personal sanitario, según el ministerio.

Al balance de ambos bandos se suman 1,200 muertos entre los milicianos de Hamás caídos combatiendo con las fuerzas de seguridad en territorio israelí, donde aún continúan combates esporádicos, con cinco milicianos muertos ayer, según un portavoz militar.