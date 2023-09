Haitianos son los extranjeros que más compran inmuebles; 95% con estatus irregular

Los haitianos ocupan el primer lugar de extranjeros adquirientes de bienes inmuebles en la República Dominicana y el 95% de estos no tiene estatus migratorio legal en el país.

Así lo informó el viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, quien dijo que los haitianos desplazaron de la primera posición a los estadounidenses en ser compradores de bienes inmuebles y rodaron a un tercer lugar a los canadienses.

“Un 95% de los adquirientes haitianos de bienes inmuebles en el período enero-junio no tiene un estatus migratorio en el país, porque está de tránsito y no es residente y carece de un estado de permanencia”, indicó al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder.

Reveló que el registro de bienes de extranjeros, a cargo de la Dirección General de Migración, tiene un procedimiento que ha sido cuestionado por el Viceministerio de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía.

“Un procedimiento que es que el extranjero compra y después se registra y eso nos lo envían a nosotros como responsables de la política migratoria y de naturalización del país, tener un registro de bienes inmuebles”, significó.

Sin embargo, el funcionario planteó que el tema debe ser al revés, en el entendido de que antes de un extranjero adquirir un bien inmueble en el país debe hacerse previamente una depuración, conjuntamente con los organismos de seguridad.

“A nosotros nos llegan después que él ya lo compró y sucede que una gran cantidad de esos extranjeros tienen un estatus migratorio irregular”, subrayó.

Expuso que hay 476 asentamientos de extranjeros ilegales en el país. “La situación indica que es muy delicada y más grave de lo que muchas personas pueden percibir”, agregó.

Atribuye a esos asentamientos algunas situaciones de violencia que ocurren en la frontera. “Lo que pasa es que en las provincias fronterizas nosotros tenemos 70 asentamientos de extranjeros ilegales”, adujo.

Además, la directora de Asuntos Migratorios del Viceministerio de Gestión y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, Laura Maríñez, agregó que durante el período enero-junio de este año personas de nacionalidades extranjeras adquirieron en el país 160 bienes inmuebles, por un valor superior a los casi RD$1,000 millones.

“En el caso de los haitianos, que ocupaban en el período del 2020 al 2022 la quinta posición en el número de compradores, ahora ocupan la primera posición, en los primeros seis meses del año 2023, delegando una segunda posición a los de Estados Unidos y luego los de Canadá y así sucesivamente”, significó.

Indicó que cada vez más se muestra ese interés de adquirir bienes inmuebles por parte de haitianos, a pesar de la falta de documentación legal de los extranjeros.

Agregó que el mayor número de compradores tiene interés o preferencia por la adquisición de bienes inmuebles en La Altagracia, Samaná y Puerto Plata.

Manifestó que una auditoría realizada desde el 2020 en adelante muestra las características de todos los bienes inmuebles comprados por extranjeros que están registrados en el Ministerio.

“En esa auditoría del año 2020 al 2022, se evaluaron 960 expedientes”, dijo Laura Maríñez, al observar que esos casos agotaron los procedimientos legales correspondientes, llegando a la Jurisdicción Inmobiliaria.

Explicó que esa instancia del Poder Judicial lo remitió para fines de registro a Interior y Policía para fines de registro por mandato legal.

“Llama la atención que en ese período de dos años, los extranjeros mayores compradores de inmuebles en el país eran los estadounidenses, así le seguían los canadienses, italianos, alemán y en un quinto lugar se encontraban los ciudadanos haitianos, o sea, que ya mostraban ese interés de adquirir inmuebles en el territorio nacional”, acotó.

Maríñez dijo que la auditoría establece que la mayor cantidad de extranjeros que adquieren inmuebles en el país no tienen un estatus legal en la República Dominicana.

“Para ser más precisos, en ese período de tiempo un 95% no tienen un estatus migratorio legal o tienen un estatus migratorio de no residente, que como ya explicaba el profesor hace un rato no un estatus que le permita establecerse de manera indefinida en la República Dominicana”, acotó.

Agregó que uno de los elementos encontrados es que esos inmuebles son registrados luego que el extranjero los compra. “Es decir, no hay una depuración previa de la persona”, enfatizó.