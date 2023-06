Haitianas acuden a parir hasta sin chequeos previos

El Hospital Docente Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, ubicados en el Distrito Nacional y el municipio de Santo Domingo Este, respectivamente, son las maternidades del Gran Santo Domingo a las que diariamente recurren el mayor número de parturientas haitianas.

De acuerdo a informaciones que compartió Juan Trinidad, del personal de prensa del centro de Los Mina, ambos hospitales son los responsables de la más elevada cantidad de atenciones a haitianas, debido a que no exigen documento de identificación ni seguro médico para responder ante las labores de parto de alguna mujer inmigrante.

Asimismo, aunque detalló que por el momento no poseía las informaciones estadísticas de servicios brindados en el primer semestre del año, dijo que es consciente de que el índice es elevado; además de que influye en la tasa de mortalidad de neonatos en el centro, ya que las embarazadas indocumentadas tienden a llegar tarde, incluso hasta en el momento de labor de parto, sin chequeos ni cuidados clínicos previos.

“Verdaderamente, es una realidad que tanto en este hospital como en la maternidad de La Altagracia, es donde recibimos el mayor número de parturientas extranjeras, por el mismo hecho de que no negamos las atenciones indistintamente de que tengan documentación, seguro, o lo que sea. No necesitan nada más que presentarse aquí y nosotros damos las atenciones”, refirió Trinidad.

Tasa de mortalidad

Asimismo, contó que todos los días en la Maternidad de Los Mina reciben casos de mujeres que no son dominicanas y se encuentran a punto de dar a luz, pero que durante todo su periodo de gestación no se realizaron ningún chequeo médico que pudiese determinar el estado del feto.

En esas ocasiones las posibilidades de que el bebé en camino pudiese correr algún riesgo son completamente desconocidas.

También es frecuente que las madres, algunas adolescentes, hayan consumido sustancias ilícitas, ya sea con alcohol o nicotina, o ingieren cualquier otro alimento no recomendado para el embarazo, y provocando efectos en el niño que solo son conocidos cuando este nace.

“Se ponen a tomar alcohol y otras sustancias, sin tener conciencia, durante el embarazo, y como no se realizan los chequeos de rutina durante los meses previos al parto, no se puede hacer ningún control ni conocer las condiciones del niño, esto por lo mismo de que no tienen documentos”, señaló Trinidad.

Las aseveraciones del comunicador sobre la recepción de extranjeras en las salas de parto de los centros médicos de la red pública estatal dedicados específicamente al área de maternidad, pueden ser fácilmente corroborados con vistas superficiales a los diferentes espacios que dan conformidad a estos hospitales.

Tanto en La Altagracia como en Los Mina, minutos, o incluso segundos, son suficientes para hablar con quienes buscan atenciones o acuden a hablar con algún familiar para determinar que la mayor cantidad de personas presentes, residen en el país, pero no son dominicanos.

Incluso, la mayoría de esas embarazadas se resisten a hablar al ser abordadas por la prensa, o no entienden con naturalidad el idioma, o se observan atemorizadas ante la posibilidad de verse expuestas y que recaiga sobre ellos alguna consecuencia, dígase la retaliación.

En cinco meses

Según un informe estadístico que compartió el Servicio Nacional de Salud (SNS) a principio de semana, cerca de 15,000 nacimientos de niños hijos de madres haitianas se registraron en los hospitales de la red pública, sólo durante los primeros cinco meses de este año.

Estos datos sostienen que con unos 905 mil partos se han superado a los notificados el año pasado en el mismo período, para un 9.1% de incremento.

Por lo que deja entrever el archivo, el comportamiento de los partos de nacionalidad haitiana muestra una tendencia creciente sostenida en el período estudiado, que es de enero a mayo de los años 2021 al 2023, con porcentajes que van de 28.3%, 30.8% y 33.6%, respectivamente.