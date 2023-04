Anuncian inauguración de la terminal B del Aeropuerto Internacional de Punta Cana para verano

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) anunció la inauguración para los próximos meses de la extensión de la Terminal B y la instalación de nuevos equipos tecnológicos para eficientizar la seguridad y la experiencia del pasajero.

La expansión de la terminal será entregada para este verano del 2023 con una inversión de USD80 millones (equivalentes a unos 4,400 millones de pesos), según lo dio a conocer Alberto Smith, director de Operaciones de Landside de la terminal, en el marco de la 23ª edición del Dominican Annual Tourism Exchange 2023 (DATE) de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana que celebra ASONAHORES en el Bávaro Convention Center.

La expansión de la Terminal B tendrá la capacidad para movilizar a 3 millones de pasajeros, en una extensión de unos 35 mil metros cuadrados, y contará con siete puertas de embarque y siete puentes aéreos.

La ampliación de la nueva terminal está en manos de arquitectos e ingenieros locales, de acuerdo a informaciones.

“Esto ha exigido que se adecuen las infraestructuras y equipos tecnológicos, para dar facilidad a los procesos de seguridad de la aviación, optimizando los resultados de seguridad y mejor facilitación de dichos procesos”, afirmó Alberto Smith, director de

Operaciones de Landside

Algunas de las nuevas implementaciones tecnológicas son smarth path – biometría para trámites de facturación sin asistencia de agentes, quiosco de autoservicio y tecnología móvil con inscripción/registro biométrico de forma rápida y segura, autoservicio de despacho de equipaje con verificación biométrica, puertas electrónicas simples o dobles de autoservicio de embarque, control de acceso a áreas seguras y control fronterizo automatizado.

En adición, los nuevos quioscos de self check in con impresión de etiqueta de maletas, un Explosive Detection System (EDS) en el punto de chequeo de seguridad y carrusel de maletas, nuevas pantallas de seguridad, auto-gates, self service boarding, quioscos ABC en el área de migración llegada y próximamente se implementará el self service bag drop.