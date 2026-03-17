Juez fundamenta "no ha lugar" en caso Pumarol: "No hay crimen ni delito en estado de demencia"

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Deivi Timoteo Peguero, detalló las razones jurídicas que le llevaron a declarar sin responsabilidad penal al imputado Jean Andrés Pumarol.

Para dictar el auto de no ha lugar en favor del encartado, el magistrado tomó como base fundamental el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y diversas pruebas médicas especializadas.

Pumarol estaba acusado de homicidio por la muerte de la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años, y de herir a otras cinco personas en un residencial del sector Naco en julio del pasado año.

Fundamento legal El Artículo 64

El juez Peguero sustentó su decisión en el artículo 64 de la normativa penal vigente, el cual establece de manera taxativa que "no hay crimen ni delito cuando el imputado se halla en estado de demencia en el momento de la acción" o bajo una fuerza irresistible.

En ese sentido, el tribunal determinó que existía una causa de justificación legal al momento de la comisión del hecho, lo que exime al imputado de la sanción penal ordinaria.

Evaluaciones médicas y psiquiátricas

Al ponderar las pruebas, el tribunal incluyó una evaluación realizada en la Clínica Gómez Patiño. Dicho informe médico concluyó que, el día del suceso, Jean Andrés Pumarol presentaba un cuadro psicótico agudo, desorientación en tiempo, persona y espacio y amnesia parcial.

El dictamen médico pericial fue concluyente al señalar que el imputado no se encontraba mentalmente hábil ni poseía el control de sus facultades cognitivas y volitivas durante los eventos ocurridos en el residencial.

Reacción de la parte querellante

Por su parte, el abogado Miguel Valerio, representante legal de los familiares de la fallecida Ivonne Handal Abugabir, anunció que recurrirá en apelación contra la sentencia. Valerio calificó el fallo del juez como una "violación a la ley" y una "contradicción procesal alarmante", asegurando que llevarán el caso ante una instancia superior para que sea revisado.