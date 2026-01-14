Presentarán acusación particular contra empresa maneja fondos de la discoteca Jet Set

En contra de la empresa E y L, S.R.L., propietaria de la discoteca Jet Set, de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, será presentada una acusación particular debido a que el ministerio público no la incluyó en el expediente cuando hizo el sometimiento formal contra su propietario.

Así lo informó el abogado, Plutarco Jáquez, quien representa a tres de las víctimas, incluyendo, a Chrismarly A. Encarnación, quien sostuvo que otros abogados también le informaron que accionarán ante el tribunal que conoce la audiencia preliminar.

El jurista dijo que la decisión del ministerio público de dejar fuera de la acusación a la razón social de la empresa vinculada a los imputados, pondría en riesgo la indemnización de las víctimas, por lo que incluirá formalmente a la empresa vinculada para garantizar la responsabilidad civil.

Sostuvo que aprovechará el plazo de 30 días otorgado por el juez para presentar acusaciones particulares y alternativas, así como reintroducir las querellas de las víctimas que fueron omitidas.

Según Jáquez, la exclusión de la compañía es una maniobra que imposibilitaba el cobro de daños y perjuicios en caso de una condena en contra de Antonio y Maribel Espaillat.

"Si la empresa está fuera, basta con que el imputado ponga sus bienes a nombre de la compañía para no pagarle un maldito peso a nadie", sentenció el profesional del derecho.

Jáquez no ocultó su decepción frente al manejo del caso por parte del ministerio público, señalando que estas acciones no cumplen con las expectativas que se tenían del órgano de persecución. "A mí me molesta con sinceridad que en este ministerio público esto esté ocurriendo", concluyó.