Corte ratifica medidas interpuestas a hermanos Maribel y Antonio Espaillat por caso Jet Set

Tras 26 intentos, no se logró cambiar la medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat en el caso Jet Set.

Los 26 querellantes habían presentado recursos de apelación para que se modificara la decisión tomada por la jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente, pero fueron rechazados por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Los apelantes solicitaban que se sustituyeran las medidas impuestas por prisión preventiva. Sin embargo, el tribunal ratificó la decisión que establece una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país a los hermanos Espaillat, y la declaró el caso como complejo.

Se recuerda que, este viernes se cumplen cuatro meses del colapso del techo de la discoteca que causó la muerte de 236 personas y más de 180 heridos.

En sus motivaciones, el tribunal destacó que no existe peligro de fuga por parte de los imputados.

Se informó que, los Espaillat "cuentan con suficiente arraigo, han mostrado disposición para colaborar con la investigación, no tienen antecedentes judiciales, ni se ha evidenciado riesgo de destrucción de pruebas o amenaza a las partes involucradas o a la sociedad".

Mediante la Resolución Penal núm. 502-01-2025-SRES-00246, el tribunal, compuesto por las magistradas Nancy María Joaquín Guzmán, July Elizabeth Tamaríz Núñez y Mariana Daneira García Castillo, confirmó en todas sus partes y a unanimidad la decisión impugnada, al considerar que se ajusta al marco legal vigente.

La Corte citó el artículo 234 del Código Procesal Penal, que establece que la prisión preventiva solo procede cuando no sea posible evitar razonablemente la fuga del imputado mediante medidas menos gravosas, o cuando su libertad represente una amenaza para la investigación, la víctima, sus familiares o los testigos.

“El tribunal de alzada considera innecesario evaluar otros aspectos de los recursos interpuestos. En consecuencia, resulta procedente desestimar las apelaciones y confirmar la decisión en todos sus términos, al entender que las medidas adoptadas garantizan la presencia de los imputados en el proceso hasta su conclusión”, concluyeron las juezas.