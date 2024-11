Oficial militar denuncia que quien lo entuertó sigue libre

Tras un año de ser asaltado al primer teniente del Ejército de República Dominicana, Pablo Hernández, dijo que su caso sigue sin resolverse y quien le arrebató la vista de su ojo derecho y dejó sin movilidad su mano izquierda, continúa en libertad.

El acontecimiento ocurrió en Villa María al momento en que Hernández se dirigía a la estación del metro ubicada en Villa Consuelo, el antisocial lo interceptó a las 9:00 de la noche para despojarlo de sus pertenencias y posteriormente lo hirió de bala.

“Cuando fui a investigar me dijeron que lo agarraron, pero que no se habían acordado de la orden de prisión, la cual tiene un año y pico allá y el individuo está suelto… no lo han vuelto a capturar y cada vez que voy me dicen que no han podido dar con él”, expresó Hernández.

El oficial militar narró que la respuesta de las autoridades ha sido que el joven que realizó el atraco ha sido apresado en tres ocasiones y en ninguna de estas se han acordado de la denuncia interpuesta.

“Ellos me dicen que lo están buscando desde hace un año y pico y no me dicen nada; ellos me han dicho que ha estado tres años preso, entonces ellos lo conocen y nunca se acuerdan de la orden de prisión”, agregó.

Con desesperación y angustia, Hernández pidió que se haga justicia con su caso y que este sea el responsable de que ahora no tenga su ojo derecho y perdiera la movilidad de su mano izquierda, enfrente las consecuencia de sus actos ante la justicia, así como de aquellos por los cuales ha estado apresado en múltiples ocasiones.