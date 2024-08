Madre acusada de muerte de su hija: “será algún espíritu maligno, porque soy una persona cristiana”

La mujer fue arrestada por su supuesta vinculación con la muerte a puñaladas de su hija dijo que cree que “algún espirítu maligno, algún demonio” cometió el crimen.

“Soy una persona cristiana, que le sirve al Señor, yo sería incapaz de llevarle la cabeza a mi niña de seis años”, explicó Ana Josefa García Cuello, sospechosa en el hecho ocurrido en su vivienda ubicada en Hainamosa, Santo Domingo Este.

García Cuello también indicó que ha sido maltratada porque previo al conocimiento de la medida de coerción, en la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia, ubicado en la avenida Charles de Gaulle.

“Aquí no hay aire acondicionado, mírenme el sudor; tengo las manos moradas porque me presionó las esposas; tengo dificultad para respirar, entonces soy asmática y le estoy diciendo que por favor me saque a tomar aire y que me floje las esposas”, señaló García Cuello.

La menor Elianna Frías García, de seis años, quien falleció a causa de heridas de arma blanca, el pasado jueves 15 de agosto.

La Fiscalía de Santo Domingo Este solicitará prisión preventiva contra la médico de profesión y miembro del Ejército de la República Dominicana, mientras continúa con las investigaciones de lugar para esclarecer los hechos.

La solicitud de medida de coerción fue depositada por los representantes del Ministerio Público, Jesús Manuel Núñez y Wilson Díaz.