Se entrega otro implicado en el caso Vimenca

Se entregó ante la dirección Cibao Central de la Policía Nacional un hombre que era buscado por el asalto a la agencia de envíos Vimenca Western Union en Laguna Salada, en la provincia de Valverde.

El detenido es identificado como José Manuel Santana, alias “Alboris”, de 33 años de edad y residente en el municipio de Navarrete, quien asegura que es inocente de las acusaciones que lo señalan como parte de la banda delictiva, y desconoce las razones por las que las autoridades lo vinculan.

Video Otro implicado en el caso Vimenca se entrega a las autoridades



"Me están acusando y no entiendo por qué. Vine por mi propia voluntad para entregarme porque el general me buscó personalmente y no quiero tener problemas. Llevo nueve años alejado de las calles y aun así me persiguen", afirma Santana.

El director del Comando Regional Cibao Central, Juan Bautista Jiménez Reynoso, aseguró que trabaja en colaboración con los agentes de Valverde para la captura de los demás implicados en el asalto.