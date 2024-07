Presos rebeldes obligan aplazar las audiencias

Los tribunales de la jurisdicción penal del Distrito Nacional, apoderados para el conocimiento de juicio de fondos y preliminar, constantemente tienen que aplazar las audiencias a fin de dar oportunidad a que los procesados que se encuentran en rebeldía sean reapresados por las autoridades.

La división de estadísticas de la Fiscalía del Distrito Nacional reportó que solo en el primer cuatrimestre del año, se produjeron 545 rebeldías de personas vinculadas al tráfico y consumo de drogas, manutención, lavado de activos, homicidios, robos, estafas, violencia intrafamiliar, entre otras infracciones.

Esta situación preocupa al fiscal adjunto Quelvy Romero Villar, encargado del Departamento de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados, quien sostiene que esas rebeldías provocan los constantes aplazamientos en los tribunales colegiados y juzgados de instrucción, incluso salas penales.

La mayor cantidad de rebeldía se produjo por violación a la Ley 136-03 sobre manutención con una cantidad de 169, seguido de cheques sin fondos, 111; drogas con 97; robo 83; barbarie 24; abuso de confianza, 18; falsificaciones 21.

Igualmente, estafa 10; 10 de violencia a la mujer; 17 de ley de tránsito; 7 por amenaza; 4 por homicidio; 13 por porte y tenencia de arma de fuego; 8 por abuso sexual; 11 por venta condicional de muebles, entre otras infracciones.

De esa cantidad se produjeron 101 levantamientos de rebeldías, un promedio mensual 6 en enero; 23 en febrero; 22 en marzo y 33 en abril; 93 se presentaron de manera voluntaria y 8 fueron arrestados.

De los que fueron declarados en rebeldías, algunos viven en la dirección que aportaron; pero no estaban y otros presos con problemas en la dirección que dieron a los tribunales.

Los tribunales colegiados y los juzgados de instrucción, ubicados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, se encuentran apoderados de esos procesos.

Muchas de las personas acusadas de diferentes delitos y que fueron declaradas en rebeldía, no acuden a los tribunales donde son requeridos y las compañías aseguradoras no garantizan que estos no se sustraen a los procesos luego de que se le haya impuesto algunas medidas distintas a la prisión preventiva.

Los declarados en rebeldía, muchos no se encontraban con medidas de coerción privativa de libertad, sino con presentaciones periódicas al tribunal, libertad bajo fianza, prisión domiciliaria, variación de medidas.

Esto motiva que, a los declarados en rebeldía, se le hacía fácil sustraerse al proceso, ya fuera por no dar cumplimiento a las disposiciones dadas o porque al ser citados, no comparecieron, teniendo que declararse la rebeldía de los imputados.

registro

El 25 de marzo, la Policía Nacional informó que sus agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) desplegaron en las últimas 48 horas un amplio operativo preventivo, del cual obtuvieron como resultado los apresamientos de 40 personas acusadas de distintos delitos, entre los que se destacan prófugos de la justicia, porte ilegal de arma de fuego, venta de sustancias controladas, entre otros ilícitos.

Los detenidos, las armas, vehículos y drogas ocupadas fueron puestas bajo control del Ministerio Publico, para los fines legales correspondientes.

En tanto, la Policía Nacional continuará desarrollando estos operativos para garantizar la seguridad y el orden público en todo el país. La búsqueda de prófugos se ha hecho una tarea constante para los agentes de la Policía Nacional.