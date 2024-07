Juan Asael tenía razón: Juez emite no ha lugar a favor del acusado que rechazó acuerdo con la PGR en caso Medusa

El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó un auto de no ha lugar en favor del imputado Juan Asael Martínez, quien fuera vinculado en el caso Medusa, cuyo principal implicado es el ex procurador Jean Alain Rodríguez.

Se trata del imputado que había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público pero que en audiencia denunció que no sabía qué hacía en el expediente, que no formó parte de ninguna de las empresas mencionadas y que no laboró en la Procuraduría, ni participó en ningún proceso de licitación.

En respuesta a esto, Mirna Ortiz, coordinadora de la Litigación del Pepca, dijo al juez que decidieron dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, debido a que este declaró en el tribunal de que fue extorsionado para firmar dicho acuerdo.

Hoy el tribunal tomó la decisión del no ha lugar al rechazar la petición de los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que pidieron al tribunal dictar auto de apertura a juicio en contra, para que allí respondiera por los hechos que se le imputa.

“Por vía de consecuencia considera el juez que alrededor de este ciudadano imputado, las pruebas presentadas no son suficientes, por tal razón con relación al aspecto penal dicta auto de no ha lugar por ser las pruebas insuficientes”, aduce el juez en sus motivaciones, quien además desestimó la querella incoada en su contra por el Estado Dominicano en cuanto a lo civil.

A raíz de ello, este viernes el juez argumentó que el Ministerio Público vincula al imputado en lo relacionado a un cheque, del 25 de febrero del 2020 y que las pruebas aportada en torno al mismo no se menciona en el concepto de pago, por lo que no puede el tribunal establecer una posición imaginativa.

Además, de que el ente acusador no establece ningún tipo penal concreto, sino que simplemente hace referencia a lo relativo a un pago, pero que no lo asocia al imputado.

Manifestó que se debe tener una premisa de que la prueba debe ser suficiente, que por sí sola debe servir para poder destruir una presunción de inocencia.

El magistrado alegó que las pruebas aportadas por el MP no dan pie a que el tribunal acoja la solicitud y que la formulación precisa de cargo no cumple con la normativa procesal.

El tribunal, tras no llegarse a un acuerdo, separó del proceso a Juan Asael Martínez, de los demás implicados en el caso Medusa y fijó fecha para conocer el juicio preliminar en su contra en una audiencia particular y que hoy dio a conocer su veredicto.

El 28 de junio pasado, el juez Martínez dictó también auto de no ha lugar a favor de Sara María Fernández, esposa de José Miguel de Moya, también implicado en el sonado caso.

Consideró el tribunal que no retuvo responsabilidad penal. Con este dictamen la misma no irá a juicio de fondo, donde el principal implicado es el exprocurador Jean Alain Rodríguez.