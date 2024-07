Joven mató a su mujer de 19 años en Herrera

La joven Arleny Sánchez López, de 19 años, se convirtió en la más reciente víctima de feminicidio, al ser asesinada a manos de su pareja sentimental la mañana del domingo, en el sector Los Solares, en El Café de Herrera, Santo Domingo Oeste.

Según los vecinos, el trágico suceso ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando escucharon un sonido como si algo había explotado, siendo el ruido de un disparo.

Al salir de sus hogares los vecinos vieron a Arleny tirada en el suelo pidiendo auxilio mientras agonizaba. El asesino, identificado como José Rafael Coste, de 24 años, huyó luego de propinarle un disparo y sacarla de la casa donde se encontraban viviendo.

Maria Cabrera, abuela de la víctima, indicó que cuando su nieta la visitaba en el kilómetro 8 de la carretera Sánchez, llegaba con moratones en su cuerpo y al preguntarle siempre negaba ser maltratada por su pareja, cosa que ellos ponían en dudas.

La maltrataba

“Él la maltrataba, la maltrataba y la amenazaba si decía algo. Cuando ella venía con esos moratones aquí donde mí yo le preguntaba Leny y eso cómo te pasó y la boca porque tú la tienes rota y ella me decía no mamá fue que me di con tal cosa”, relató Cabrera. En medio del dolor, los familiares de la víctima exigen a las autoridades que se haga justicia ante este asesinato.

“Que lo busquen hasta debajo de las piedras que se meta, pero que lo busquen, que se haga justicia porque era una niña de tan solo 19 años y además no pensó que ella tenía un niño”, denunció uno de los familiares de la víctima con voz de angustia.

Algunos de los comunitarios que presenciaron los últimos instantes de vida de Sánchez, narraron como el homicida sostenía la víctima y caminaban por un callejón hasta salir a la calle, donde se desmayó y murió.

“Él la bajó y ella estaba pidiendo que la ayuden. Nosotros pensábamos que ella se había caído de ahí arriba porque él estaba pidiendo que la ayuden, estaba como llamando al 911 y se fue y la dejó agonizando”, indicó Yaneiris Montero, vecina de Arleny.

Otra de las vecinas, quien se identificó como Ana Martínez, contó que Sánchez se había mudado en la vivienda hace dos meses junto con el homicida, y con su niño de un año y siete meses.

“Ella no hizo vecinos, porque se iba en la mañana, me imagino que para donde su mamá, ella no cocinaba ni hacía una vida normal ahí. Alquiló la pieza, nada más venía en la noche con su niño y ese hombre”, expresó Martínez.

Los comunitarios, luego de manifestar la distante relación que mantuvieron con la occisa, la describieron como una persona dulce, de poco hablar, con carita de niña, y físicamente delgada.

Feminicidios en el primer semestre del 2024

En los primeros seis meses del 2024 el país ha registrado al menos 31 casos de feminicidios, de acuerdo con registros periodísticos.

Cada noticia de este tipo conmociona a las familias del país, tanto como a los allegados de las víctimas, al morir en manos de su pareja y exparejas sentimentales.

En junio fue en el que más mujeres fueron asesinadas por sus exparejas, se cuentan más de una decena las muertes en demarcaciones diferentes.