Abogado de la venezolana acusada de atropellar a Julio César niega que esta tenga privilegios

Pavel Rodríguez, abogado defensor de la venezolana Skarle Valentina Mujica Zapata, acusada de atropellar y causar la muerte de Julio César de la Rosa Peralta (Junior), dijo que su intención no es retrasar el proceso, asegurando que hay muchas alegaciones en contra de su defendida que no son ciertas.

En ese sentido se refirió a la acusación de que su defendida amanece fuera de la Casa del Conductor, afirmando que esto es un alegato.

"Esto es una institución privada, no es verdad que de aquí la van a dejar salir, eso es un alegato. Hay muchas alegaciones que no son ciertas y otras cosas que no han salido de la investigación y no quiero incidentar ciertas cosas", manifestó Rodríguez.

Indicó que fue el pasado miércoles en la tarde cuando le fue notificada la medida de coerción, por lo que no hubo tiempo para recolectar los presupuestos necesarios para conocer la medida de coerción.

Video Abogado de la venezolana niega que esta tenga privilegios



"No queremos retrasar el proceso, pero ciertamente estamos siendo bombardeados... dejen que la procuraduría y las autoridades hagan su trabajo", aseveró el abogado.

La mañana de este jueves a su defendida se le estaba conociendo medida de coerción en la Casa del Conductor, pero bajo estos alegatos decidieron recusar a la jueza que conocía la audiencia, Emely Bruno.