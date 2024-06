Jorge Luis Estrella Arias dice no quería estar envuelto en atraco y hermano lo convenció

Con el reloj marcando las 3:30 de la tarde, fue llevado al Palacio de la Policía Nacional Jorge Luis Estrella Arias, una de las cuatro personas señaladas como los responsables de asaltar la sucursal del Banco Popular de la avenida Luperón el pasado lunes.

Luis Estrella fue capturado pasadas las 12:30 de este viernes en Punta Cana, luego de agilizar su entrega y posteriormente fue procesado y trasladado por un equipo de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) a la sede policial del Distrito Nacional.

Al llegar al Palacio de la Policía indicó que “no quería estar envuelto en eso” y señaló a su hermano, Richard Estrella Arias, de ser la persona que lo convenció, ya que “queríamos ayudar a la familia porque estábamos pasando por una situación económica”.

De igual forma, admitió que su pariente fue una de las personas que penetró a la sucursal bancaria junto con él a cometer el delito.

Video Jorge Luis Estrella Arias, una de las cuatro personas señaladas como los responsables de asaltar la sucursal del Banco Popular de la avenida Luperón



“Estoy arrepentido, le dije a mi hermano que se entregara de un inicio, que no estábamos de acuerdo con eso, le dije que yo soy parte de la Policía también, me siento muy arrepentido, no quería estar envuelto en eso, yo soy una persona pública, hicieron unos artefactos explosivos de mentira, el joven que murió primero (Johan Eduardo Belliard Aybar), le dije a mi hermano entrégate, ya que eso nos va a traer muchos problemas”, dijo a la prensa.

Asimismo, pidió perdón a su familia y a la de todos los involucrados.

Explica que él fue la persona que ayudó a conseguir el uniforme. “Entonces el amigo de mi hermano estaba en cosas malas y nada, me involucré de una manera estúpida”, dijo.

Jorge Luis Estrella Arias dijo, además, que su hermano fue la persona que se llevó el dinero, ya que “él no sabe nada de eso”.

Esta mañana, en un video publicado en redes sociales, descartó que su hermano estuviera involucrado en el caso.

“Que lo sepa el país entero: mi hermano no tenía nada que ver con eso. Yo fui que estaba en eso, mira, yo no tengo nada, ahorita van a decir que yo tengo pistolas, mira yo no tengo nada (y se levanta la camisa donde se le ve la cintura sin armas de fuego)", dijo en el audiovisual que le compartió a "Tornicleto2", un influencer de redes sociales.

Jorge Luis Estrella Arias, quien se encontraba en Punta Cana a la hora de su apresamiento, era modelo de revista, actor e instructor de armas.

La Policía Nacional informó la mañana del apresamiento de Eddy Emmanuel Segura Arias, de 26 años de edad, también involucrado en este hecho, y la muerte de Richard Michel Estrella Arias, de 25 años, quien es hermano de Jorge Luis, además Johan Eduardo Belliard Aybar, de 24 años. Estos dos últimos muertos a mano de la Policía en un supuesto intercambio de disparos.

Ante este hecho, Angélica de Jesús Solano, esposa de Belliard Aybar negó la versión de las autoridades y dijo que la policia ingresó a la vivienda donde ambos residían en horas de la madrugada en el sector El Hoyo, ubicado en Santo Domingo Oeste, lo sacaron de la residencia y le dispararon.