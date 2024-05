Fiscales: Sergio “Gory” Moya tuvo a su cargo la red de cobros a bancas ilegales del caso Calamar

El diputado del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio “Gory” Moya, en mencionado en el expediente acusatorio del caso Calamar, llevado en contra de un grupo a quienes se les acusa de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, lavado de activos y otros delitos.

En el referido documento se afirma que el legislador, que no figura como acusado, reemplazó a uno de los imputados en el caso, Fernando Crisóstomo Herrera, como el cabecilla de una supuesta red de cobros ilegales a bancas de lotería y deportiva.

De acuerdo con los fiscales, Gory ingresó a la red en agosto de 2018, y se mantuvo en la misma hasta su finalización en mayo de 2020.

Asimismo, los fiscales relataron que el diputado trabajó junto a otros acusados como Frixo Messina Arvelo, el encargado de operaciones de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, y el director de Casino y Juegos de Azar, Julián Omar Fernández Figueroa, quien “permitió todas las facilidades para el proyecto de cobros ilegales siguiera funcionando”.

Igualmente, dicen que se desempeñaba como uno de los que daban las instrucciones de cómo funcionaría la operación, de acuerdo con uno de los delatores del caso.

Sin embargo, el Ministerio Público aseguró que tras ingresar en la red, Gory reestructuró el “proyecto” porque no contaba con la misma base operativa que tenía su predecesor y, como consecuencia, bajaron los gastos, pero también la cantidad de cobros.

Bajo la nueva dirección del presunto entramado, el imputado Víctor Roa era quien recibía el dinero de los cobros ilegales, quien posteriormente se lo entregaba a Ramón Emilio Jiménez Collie, también conocido como “Mimilo”, continuando con el esquema de repartición de dinero a los “colaboradores” y soborno a los funcionarios de la Dirección de Casinos y Juegos de azar.

GORY NEGÓ ACUSACIONES

A mediados de marzo del año pasado, Sergio "Gory" Moya negó las acusaciones, asegurando que hay una “campaña de mentiras” en su contra.

Asimismo, Moya dijo que si le demuestran que ha recibido dinero de manera irregular se retirará de la vida pública y renunciará a su cargo de diputado.

“Les puedo asegurar, que no existe ni existirá, un solo dueño de banca que pueda demostrar o probar, con que me haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero, o que yo haya sido parte de ninguna mafia, razón por la cual no ha habido ni habrá imputación legal sobre mi persona”, expresó aquel día.

Moya es candidato a diputado por la circunscripción 3 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno.