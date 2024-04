Jueza deplora "búsqueda de dinero fácil" por parte de la juventud

La jueza Yissell Bienvenida Soto Peña exhortó ayer a todos los miembros de la sociedad hacer “una reflexión profunda” sobre lo que está ocurriendo en República Dominicana y fustigó la búsqueda de dinero fácil de parte de la juventud.

La magistrada se refirió a la descomposición social del país cuando leía la sentencia que condenó a los responsables de la muerte del joven Joshua Omar Fernández.

Por ese caso, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Alison Jesús Pérez Mejía, culpable de asociación y homicidio voluntario. A Luis Alberto Troncoso, a 20 años, y a Wesly Vicent Carmona Corcino, a 15 años de cárcel.

“Hay que verificar lo que hacen los hijos en casa de manera vehemente y persistente y no desistir, porque como padres todos asumimos la responsabilidad, aunque aun así hay jóvenes que salen de esa guía y ahí es donde entra el tribunal a tomar decisión”, dijo la magistrada al cierre de su intervención pasada la 1 de la madrugada de ayer, jueves.

La jueza dijo que de acuerdo a los elementos de prueba que tenía en manos el accionar de esos jóvenes debe llevar a una profunda reflexión social.

“Y qué bueno que aquí en este proceso se hayan dado cita tantas personas con tantas cámaras. Es momento de que la sociedad reflexione de manera general, es necesario que se vea lo que está pasando, el dinero fácil: hay que trabajar…”, señaló la magistrada.

Joshua Omar Fernández fue asesinado en momento cuando compartía con unos amigos en un bar del Distrito Nacional y los jóvenes condenados cometían un atraco cerca del lugar.

Los implicados en el crimen realizaron dos disparos, uno al aire y otro lineal, según pudieron establecer las juezas. Uno de esos disparos alcanzó la cabeza de Fernández, cegándole la vida.

antes de la sentencia

Durante la penúltima sentencia, El Dotolcito se disculpó con su familia, a la de Joshua y a la sociedad por “no llevarse de consejos”, aunque no aportó más sobre ese tema.

Asimismo, aseguró que no es capaz de hacerle daño a otra persona.

“Yo no tengo el corazón de hacerle daño a nadie. Yo confío en Dios y en ustedes que si se me van a hacer una condena, que sea una justicia justa y real, que no sea una justicia por una presión social o un caso mediático”, dijo, reiterando su inocencia en el caso.